Sebrae-SP Alto Tietê prepara qualificação para empreendedoras de Itaquaquecetuba

O Sebrae-SP Alto Tietê prepara uma capacitação voltada para as empreendedoras de Itaquaquecetuba. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, busca qualificar as mulheres e ampliar seu acesso ao mercado. O programa, que é gratuito, será promovido entre os dias 26 e 30 de maio, das 9h às 13h, na Casa da Mulher. As inscrições já estão abertas.

Ao longo de cinco encontros, as participantes terão acesso a uma programação focada no planejamento empresarial e nas ferramentas disponíveis para aumentar o faturamento. Os conteúdos abordarão temas como inteligência emocional, marketing, planejamento financeiro, organização de ideias de negócio e formalização. Para participar, basta se inscrever pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/47423, ou presencialmente na Casa da Mulher, localizada na Rua Guariri, 261, Vila São Carlos.

De acordo com a gestora regional do Sebrae Delas, Roseli Lima Bezerra, a capacitação é fundamental para que as empreendedoras formalizem seus negócios, ampliem suas redes de contatos e acessem novos mercados. “A gestão de negócios do Sebrae Delas é uma grade completa de cursos presenciais para orientar a mulher que deseja abrir um negócio ou aprimorar seu empreendimento. Essa é uma oportunidade para ampliar os conhecimentos e fazer networking”, reforçou.

Ao fim da capacitação, as participantes receberão um certificado, que será um dos requisitos essenciais para participação em feiras e projetos realizados em parceria com o Sebrae-SP, a Casa da Mulher e a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania. Mais informações pelo telefone (11) 4723-4510.