Sebrae-SP Alto Tietê promove capacitação gratuita para empreendedoras da região

Empreendedoras da região têm compromisso marcado com o Sebrae-SP no Alto Tietê. Nos dias 24 e 25 de junho, o escritório regional em Mogi das Cruzes realiza dois eventos gratuitos voltados à capacitação de mulheres à frente de micro e pequenos negócios locais de todos os setores.

As ações fazem parte do programa Sebrae Delas e têm como meta atender cerca de 120 participantes, oferecendo conteúdo prático e estratégico para impulsionar as vendas e estimular a inovação.

A programação começa no dia 24, das 18h às 22h, com a oficina prática “Como estimular e exercitar sua criatividade”, que abordará técnicas para transformar ideias em ações concretas. O objetivo é incentivar soluções inovadoras que ajudem os negócios a se destacarem no mercado.

No dia 25, no mesmo horário, será a vez da oficina prática “Faça suas vendas decolarem”, com foco em estratégias eficazes para atrair clientes, comunicar valor e aumentar os resultados comerciais.

Os encontros ocorrem no escritório do Sebrae-SP no Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. As inscrições devem ser feitas pelo site agenda.sebraesp.com.br e mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4723-4510.

De acordo com Roseli Lima Bezerra, gestora regional do Sebrae Delas, as iniciativas têm como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino na região. “Além da capacitação, os encontros promovem networking e novas parcerias. Queremos mostrar que é possível alavancar as vendas com ações simples e de aplicação imediata”, destaca.