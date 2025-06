Sebrae-SP Alto Tietê promove "Conexão Game" para fortalecer o setor de games na região

O Sebrae-SP Alto Tietê realiza, pela primeira vez na região, o “Conexão Game”, evento que tem como objetivo fortalecer e divulgar as oportunidades geradas pelo setor de games. A iniciativa, que integra o programa Crie Games do Sebrae, reunirá especialistas, profissionais, empreendedores e estudantes da área. O encontro será realizado no dia 13 de junho, das 9h às 13h, na Fatec de Ferraz de Vasconcelos e conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos, da Fatec, da Etec e da Fundação IOCHPE.

O setor de games tem se consolidado como uma tendência crescente, com o Brasil liderando o mercado na América Latina e com boas expectativas para os próximos anos. Estudos da consultoria PwC indicam que a indústria brasileira de jogos pode alcançar uma receita de até US$ 2,8 bilhões em 2026. Já a Pesquisa Game Brasil aponta que 82,8% dos brasileiros consomem jogos digitais. Para participar do evento gratuito, basta se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/9fwCUsCGsb.

O “Conexão Game” contará com palestras de Leonardo Martins, QA Lead da Webcore Games, e Vicente Vieira, cofundador das empresas Geppetto, Manifesto Games e Raid Hut, mediadas pelo gerente de programas da Fundação IOCHPE, Pedro Cunha. Além das palestras, a programação inclui oficinas, campeonatos de games, doação de arduinos (plataformas para desenvolvimento de projetos eletrônicos) e feira de venda de itens geek.

Voltado para profissionais da área, em especial desenvolvedores de jogos, empreendedores do setor, gestores públicos, estudantes e entusiastas, o “Conexão Game” quer reunir cerca de 300 participantes e divulgar as oportunidades no mercado, com foco em micro e pequenas empresas. Elas podem se beneficiar do mercado de games, seja por meio do desenvolvimento de jogos que atendam a demandas específicas ou pela colaboração com outras empresas ou instituições para ampliar o alcance de seus negócios. A cadeia econômica de games envolve uma série de atores, incluindo criadores de jogos, fabricantes de componentes eletrônicos e empresas de mobiliário.

Para Samira Gardziulis, gestora de Economia Criativa e Turismo do Sebrae-SP no Alto Tietê, o evento é uma oportunidade para fomentar e expandir o ecossistema de games na região. “A indústria nacional de games é um dos principais motores da economia criativa. A proposta do ‘Conexão Game’ é apresentar o potencial do setor, tanto como uma oportunidade de empreendedorismo quanto para o desenvolvimento regional. O evento também procura conectar os profissionais que já atuam na área na região. O papel do Sebrae-SP é capacitar, gerar acesso ao mercado e incentivar investimentos”, afirmou.

A Fatec de Ferraz de Vasconcelos está localizada na Rua Carlos Carvalho, 200, Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.