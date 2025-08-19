Sebrae-SP Alto Tietê promove evento para público 60+

Os empreendedores com idades entre 55 e 64 anos foram os líderes na criação de novos negócios no Brasil entre 2023 e 2024. O segmento da economia prateada – que envolve empreendedores maduros – registrou um salto de 77% na abertura de empresas, um setor que tem ganhado cada vez mais destaque no país, de acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024. Pensando nesse público, o Sebrae-SP Alto Tietê promoverá no dia 3 de setembro, das 9h às 13h, o evento "Empreender não tem idade", que será realizado em Mogi das Cruzes.

A iniciativa busca apoiar os empreendedores 60+ e aqueles que desejam iniciar seu negócio. Ela contará com oficinas e orientações voltadas para o público maduro. O objetivo é oferecer uma trilha de conhecimento, estimular o networking e criar um ambiente favorável à troca de experiências, fortalecendo a economia prateada na região. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/fvccwV6RS5.

Segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024, que avalia o empreendedorismo no mundo, os empreendedores mais maduros superaram em três vezes a abertura de novos negócios quando comparados a pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos no Brasil.

Atualmente, cerca de 6,4% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) no Alto Tietê têm 60 anos ou mais, o que corresponde a aproximadamente 9,3 mil negócios. Segundo Álamo Santos, analista de negócios do Sebrae-SP, a economia prateada tem um grande potencial de expansão na região. “Uma das principais características dos empreendedores maduros é que sua experiência de vida influencia diretamente seu comportamento empreendedor. Eles têm um olhar diferenciado e tomam decisões mais assertivas com base em sua trajetória pessoal”.

O evento será realizado no Escritório Regional do Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.