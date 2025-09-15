Sebrae-SP apoia Biritiba Mirim no fortalecimento do turismo local

O Sebrae-SP no Alto Tietê, em parceria com a Prefeitura de Biritiba Mirim, leva ao município uma solução voltada para o fortalecimento do turismo local. A partir desta quinta-feira (11/09), a cidade receberá um diagnóstico do setor, além de uma série de consultorias especializadas, com o objetivo de apoiar a gestão e fomento do turismo. A parceria firmada tem prazo de conclusão de até 18 meses.

Biritiba Mirim é a terceira cidade da região a receber a solução, ao lado de Salesópolis e Mogi das Cruzes. O primeiro passo da iniciativa, que faz parte do programa “Cidade Empreendedora” do Sebrae-SP, consiste na realização de um diagnóstico do turismo local.

A análise mapeia dados estratégicos e identifica os principais atrativos e vocações turísticas da região. Serão levantadas informações sobre os pontos turísticos (públicos e privados), a estrutura hoteleira e gastronômica, os guias credenciados, a infraestrutura básica de atendimento ao turista, além da legislação municipal relacionada ao setor. A partir dessa análise, o Sebrae-SP oferecerá consultorias personalizadas para resolver os desafios identificados durante o diagnóstico.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destaca que a solução faz parte de um esforço contínuo para fortalecer as vocações turísticas do Alto Tietê. “Nossa região é um polo estratégico com atividades econômicas pujantes nas áreas de comércio, indústria, agricultura e serviços. O turismo é um destaque e tem muito potencial para crescer. Nosso objetivo é apoiar os municípios e os empreendedores, atraindo mais investimentos e turistas e promovendo o desenvolvimento regional”, afirma.

A área de atuação do Sebrae-SP no Alto Tietê é reconhecida por seu grande potencial turístico, confirmado pela presença da Estância Turística de Salesópolis e de quatro Municípios de Interesse Turístico: Guararema, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, este último recentemente incluído no seleto grupo de potências turísticas do Estado de São Paulo.

“Essa iniciativa visa apoiar a gestão municipal com soluções estratégicas que contribuem para o desenvolvimento econômico local, tendo o turismo como um importante vetor”, afirma Samira Gardziulis, gestora regional de Turismo e Economia Criativa no Alto Tietê.