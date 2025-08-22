Sebrae-SP apoia Fórum Regional de Mulheres do Condemat+ e reforça protagonismo feminino

A força e a representatividade das mulheres deram o tom da segunda edição do Fórum Regional de Mulheres “Vozes que Transformam”, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) com apoio do Sebrae-SP no Alto Tietê. Realizado nesta quinta-feira (21), em Biritiba Mirim, o evento reuniu cerca de 270 participantes e contou com uma palestra e uma roda de conversa que uniram temas como empreendedorismo, direitos das mulheres, segurança pública, justiça e saúde.

Organizado pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+, o encontro ocorreu em uma data emblemática: o Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A série de encontros tem como objetivo fomentar o debate sobre temas prioritários e promover a união entre poder público, entidades e sociedade civil no fortalecimento de ações de defesa e valorização das mulheres, com foco em segurança, saúde e bem-estar.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, foi uma das convidadas da roda de conversa. “Contamos com o Sebrae Delas, um guarda-chuva de ações para incentivar o empreendedorismo feminino. As mulheres acumulam muitas responsabilidades e, muitas vezes, acabam abrindo mão do sonho de empreender. No caso das que sofrem violência, a verdadeira liberdade é a econômica, pois é ela que permite tomar decisões autônomas”, destacou.

O fórum contou ainda com a participação da promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, presidente do Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral às Vítimas (Pró-Vítima); da delegada da Delegacia da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino; da advogada Ana Carolina Soares e Soares, do projeto "Defenda-se"; da médica ginecologista Danysa do Nascimento, idealizadora do Instituto Crê Ações; e de Fádua Sleiman, vice-presidente estadual e conselheira nacional do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

A roda de conversa foi mediada pelas primeiras-damas de Arujá e Biritiba Mirim, Clau Camargo e Roberta Taino, respectivamente coordenadora titular e adjunta da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+. “Esse é um momento muito importante de escuta e transformação para todas nós, mulheres. Quando nos unimos em um só propósito — o de cuidar, acolher e ouvir nossas mulheres — criamos uma força que ecoa nos governos estadual e federal. Só com essa união conseguimos fazer”, destacou Clau.

Para Roberta, os encontros ampliam o alcance das políticas públicas voltadas para as mulheres. “Precisamos valorizar cada ideia compartilhada nesses momentos, pois sempre há alguém que se identifica com as histórias e reflexões trazidas”, completou.

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior; da primeira-dama de Suzano, Débora Raffoul Ishi; além de autoridades regionais.

Encerrando o fórum, foi realizada a palestra “Elas Fazem Acontecer: A Ousadia, o Talento e a Força da Mulher”, ministrada pela palestrante Leila Navarro, promovida com apoio do Sebrae-SP no Alto Tietê.