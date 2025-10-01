Sebrae-SP celebra o Dia do Empreendedor no Alto Tietê

Eles estão à frente de mais de 192 mil pequenos negócios no Alto Tietê, atuando em todos os setores produtivos: comércio, serviços, indústria e agronegócios. Esses empreendedores representam uma força econômica fundamental e contribuem significativamente para o desenvolvimento da região. Neste Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro, o Sebrae-SP celebra a importância dos empresários e negócios locais.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em média, seis em cada dez empregos formais gerados neste ano foram criados por micro e pequenas empresas. Em todo o país, até junho, o setor havia gerado mais de 635 mil postos de trabalho com carteira assinada.

Embora classificados como "pequenos", esses negócios são uma verdadeira potência e fazem parte do cotidiano das pessoas. “Temos grandes empreendedores nas pequenas empresas, responsáveis por facilitar nossa vida. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, usamos serviços e produtos de pequenos negócios. São eles que nos fornecem o pão do café, a roupa que vestimos, a manutenção dos carros, os cuidados com nossa saúde e o nosso lazer. Em cada parte do dia, há um empreendedor por trás”, destaca a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

O dia 5 de outubro também é marcado pelo Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que responde por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Dados do DataSebrae indicam que, no Alto Tietê, cerca de 58% dos negócios são liderados por Microempreendedores Individuais (MEIs), e o restante é dividido entre Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

“A vida do empreendedor não é glamour. Ele precisa ser multitarefa para dar conta de tudo, pois, muitas vezes, é ele quem cuida de todos os processos ou tem uma equipe reduzida. É preciso reconhecer o esforço e a resiliência desses profissionais. O Sebrae-SP é um parceiro fundamental nessa jornada, uma das nossas missões é aumentar o faturamento das empresas por meio soluções e apoio que gerem inovação e desenvolvimento”, afirma Gilvanda.

O Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.

Oportunidade

Para celebrar os empreendedores, o Sebrae-SP realiza a Feira do Empreendedor, que será realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, na São Paulo Expo, na capital. Nesta edição, são esperados cerca de 110 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento, que contará com palestras, conexões e oportunidades de novos negócios.

O escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê está com vagas abertas para a missão empresarial que levará empresários gratuitamente ao evento. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://linktr.ee/Missao_FE25_AltoTiete.