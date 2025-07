Sebrae-SP destaca crescimento da economia prateada no Alto Tietê

O desejo de empreender não tem data limite para acontecer. Na região atendida pelo Escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê, os Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos já somam 9,3 mil, o que representa 6,4% do total de 144,6 mil pessoas inscritas na categoria. Neste Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, o Sebrae-SP chama a atenção para a chamada economia prateada, que engloba o empreendedorismo após os 60 anos, bem como os setores impulsionados pelo público maduro.

De acordo com o levantamento “Empreendedorismo Sênior no Brasil”, realizado pelo Sebrae, 36% dos donos de negócios atuam no setor de serviços, 21% no comércio e 16% na agropecuária. Empreender após os 60 anos pode trazer diferenciais importantes, como a visão estratégica adquirida por meio das experiências acumuladas ao longo da vida e da carreira profissional.

O analista de negócios do Sebrae-SP Álamo Santos explica que a decisão de empreender em uma fase mais madura costuma ocorrer por dois motivos: oportunidade ou necessidade. “O empreendedor pode identificar um nicho ainda inexplorado no mercado ou, em muitos casos, é alguém que saiu do mercado de trabalho e precisa complementar a renda familiar”, destaca.

Segundo Santos, empreender após os 60 anos traz valores e perspectivas que agregam qualidade aos negócios. “O empreendedor maduro transfere sua experiência de vida para a empresa, o que se reflete nos produtos e serviços ofertados. Essa bagagem resulta, muitas vezes, em um atendimento mais qualificado e atento às necessidades dos clientes”, analisa.

Um exemplo é o empresário Takeshi Migita, da Kizuna Alimentos, que começou a empreender aos 58 anos, após atuar por 25 anos em uma indústria do setor automobilístico. “Já tive quitanda e restaurante, mas por questões econômicas voltei para o Japão e lá fiquei por sete anos. Quando retornei, em 2014, criei minha empresa de petiscos. Comecei aos pouquinhos, e hoje meus produtos estão nas prateleiras de uma grande rede de supermercados”, conta.

Para Migita, o Sebrae-SP teve papel fundamental em sua trajetória. “Abri meu CNPJ com a ajuda do Sebrae. Eles auxiliam muito nas questões burocráticas e na administração das empresas. Para quem está pensando em começar um negócio, recomendo que não tenha medo: acredite na sua ideia e lute pelos seus objetivos”, afirma.

O Sebrae-SP conta com programas e ações voltados ao público 60+. Os serviços podem ser acessados no Escritório Regional do Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo telefone (11) 4723-4510.

Mercado aquecido

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, até 2070, cerca de 37,8% da população brasileira será composta por pessoas idosas — uma tendência que já vem se consolidando. Entre 2000 e 2023, a proporção de brasileiros com 60 anos ou mais quase dobrou, passando de 8,7% para 15,6%.

A expectativa de vida também aumentou: saiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, e deve alcançar os 83,9 anos em 2070.

Para o analista do Sebrae-SP, essas projeções reforçam o potencial de mercado voltado para a maturidade. “Alguns segmentos já estão consolidados, como o turismo. No entanto, outras áreas como saúde, bem-estar e o setor imobiliário também podem se beneficiar. Essa faixa da população costuma ter renda fixa, muitos têm reservas financeiras e, com a qualidade de vida em alta, estão dispostos a investir em produtos e serviços personalizados”, conclui.

O empresário Pedro Braga, da Cecerfi — clínica de prevenção e reabilitação física — identificou no público maduro, ainda em 2002, um nicho de mercado promissor. Na época, concluía a graduação em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Desde então, passou a se aprofundar na área, com um doutorado em Neurociência pela Unifesp, mestrado em Engenharia Biomédica pela UMC e especialização em Treinamento Resistido na Saúde, Doença e Envelhecimento pela FMUSP.

“Inaugurei a Cecerfi em 2004 com o objetivo de prescrever musculação voltada para pessoas com 60 anos ou mais, além daquelas que já apresentavam alguma doença ou precisavam de tratamento preventivo, como no caso de problemas cardíacos, por exemplo. Decidi trabalhar com o público 60+ porque sempre enxerguei o exercício como uma ferramenta não farmacológica no tratamento de doenças”, declara.

Braga aponta o Sebrae-SP como parceiro estratégico no desenvolvimento de seu negócio. “Comecei a pensar na ideia de montar uma academia voltada para idosos, mas isso ainda não existia. O que havia na época eram alguns modelos de ginástica e, principalmente, hidroginástica. Procurei o Sebrae ajudaram a desenvolver o plano de negócio e alinhar as metas”, explica.

O empresário enxerga o mercado da maturidade como um setor cheio de oportunidades. “É um mercado que está crescendo muito e em muitas áreas ainda não é a área principal de visão do empreendedor. Meu conselho é fazer um bom planejamento antes de abrir o negócio, porque trocar o pneu com o carro em movimento é muito mais difícil”, orienta.