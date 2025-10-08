Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP e Prefeitura de Ferraz oferecem curso gratuito sobre Gestão Participativa no Turismo 

Capacitação busca fortalecer o setor de turismo local e promover o desenvolvimento econômico da cidade 

08 outubro 2025 - 12h44Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

O Sebrae-SP no Alto Tietê, em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, oferece o curso gratuito de Gestão Participativa no Turismo no município. O objetivo é capacitar empresários, representantes do poder público e membros da sociedade civil, com foco no fortalecimento do setor turístico na cidade. A qualificação será realizada nos dias 22, 23 e 24 de outubro, das 9h às 13h, na Estação Cidadania e Cultura. 

A formação busca potencializar as oportunidades turísticas existentes em Ferraz de Vasconcelos, além de integrar os principais atores do setor, como o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), empreendedores dos diversos segmentos do turismo e representantes do poder público. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/iSJ7Kfy8wN. 

O curso faz parte do programa Cidade Empreendedora do Sebrae-SP, que promove a articulação entre empreendedores, gestão municipal e sociedade civil para promover negócios locais e impulsionar a economia por meio das oportunidades geradas pelo município. 

Ao longo dos três dias de curso, serão abordados temas essenciais como os fundamentos legais do turismo, o papel das micro e pequenas empresas no setor, além de tópicos relacionados a planejamento estratégico, governança, monitoramento e avaliação de políticas públicas. 

A gestora regional de Turismo e Economia Criativa do Sebrae-SP no Alto Tietê, Samira Gardziulis, explica que a iniciativa busca apoiar o desenvolvimento do turismo local e fortalecer o setor na região. "A gestão participativa no turismo fortalece o desenvolvimento sustentável, valoriza a identidade local e garante que os benefícios da atividade sejam compartilhados por toda a comunidade. A gestão compartilhada gera benefícios coletivos", ressalta. 

A Estação Cidadania e Cultura está localizada na Rua Francisco Sperandio, 700, Cidade Kemel. Para mais informações, entre em contato com o escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê pelo telefone 4723-4510. 

