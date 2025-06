Sebrae-SP incentiva práticas sustentáveis em micro e pequenas empresas do Alto Tietê

Mais que uma tendência, os negócios sustentáveis têm ganhado espaço e relevância no mercado. O conceito de ESG – sigla em inglês para meio ambiente (Environmental), social (Social) e governança (Governance) – representa um conjunto de práticas que podem ser adotadas não apenas por grandes corporações, mas também por micro e pequenas empresas que buscam se aperfeiçoar e acompanhar as exigências do mercado. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Sebrae-SP no Alto Tietê ressalta a importância de os empreendedores estarem atentos às soluções sustentáveis.

Entre os programas desenvolvidos pelo Sebrae-SP, o Sebraetec oferece uma série de ações inovadoras e personalizadas para os negócios. Entre os benefícios estão a eliminação de desperdícios e redução de custos, automação de processos, melhoria da produtividade e implantação de práticas sustentáveis – que vão desde iniciativas de eficiência energética e gerenciamento de resíduos até a gestão da sustentabilidade da água, do ar e do solo.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Marcio Barbosa, explica que as soluções podem ser aplicadas em todos os níveis de negócio, a partir de uma análise das necessidades e oportunidades geradas pelas empresas.

“Quando falamos em evitar desperdícios, promover a circularidade de materiais e gerenciar o consumo, atuamos em duas frentes: sustentabilidade e otimização dos recursos, o que gera economia para os negócios. Um exemplo prático desse conceito é o caso de um restaurante em que há excesso de restos de alimentos nos pratos. A revisão do porcionamento do cardápio pode ser uma solução”, exemplifica.

Barbosa reforça que uma das missões do Sebrae-SP é propor soluções inovadoras aos empreendimentos locais. Uma dessas iniciativas é o programa Assessoria de Negócios, que oferece consultoria personalizada para pequenas empresas.

“Junto com os empresários, conseguimos identificar quais são os desafios e propomos soluções que também incluem a melhoria de processos e, consequentemente, da sustentabilidade”, destaca.

Inovação e sustentabilidade

Ao identificar uma oportunidade de atuação, os empresários Fernando Sousa Moura e Vivian Fernandes Marinho Ferreira, da Colonial Guararema Construção & Lazer, implantaram a Colonial Educação, com foco na capacitação de profissionais da construção civil, como pedreiros, gesseiros e azulejistas. A ideia é ser um diferencial no mercado, além de atuar como elo entre os clientes e a mão de obra especializada.

Por meio da qualificação, a empresa trabalha com a otimização dos produtos utilizados nas obras, o que reduz desperdícios e, consequentemente, a geração de resíduos da construção civil. A loja de materiais de construção passou por diversos programas do Sebrae-SP e recebe consultoria do programa Assessoria de Negócios.

Dados da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) apontam que as cidades atendidas pelo Sebrae-SP Alto Tietê geram, anualmente, cerca de 417,8 mil toneladas de resíduos provenientes da construção e demolição.

Vivian destaca que esses materiais são de difícil reaproveitamento, o que torna ainda mais essencial o uso consciente. “Hoje, trabalhamos com equipamentos que ajudam a tornar as obras mais sustentáveis, como cisternas para captação de água da chuva e biodigestores que tratam o esgoto em propriedades sem acesso à rede pública. Estamos em busca de materiais e produtos, tanto nacionais quanto importados, que tenham mais de um ciclo de vida – ou seja, que possam ser reaproveitados em caso de reforma”, afirma.

A gestora ambiental também aposta na expansão do mercado por meio da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que poderão ser comercializados na loja.

O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.