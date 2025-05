Sebrae-SP lança Loja do Futuro no Alto Tietê

Hoje, a Inteligência Artificial (IA) é uma realidade e uma ferramenta que pode ser incorporada na rotina das empresas para alavancar resultados e melhorar o desempenho. O programa “Loja do Futuro”, desenvolvido pelo Sebrae-SP no Alto Tietê, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), quer aproximar os empreendedores da tecnologia e modernizar o ambiente de negócios. A iniciativa gratuita será lançada no dia 14 de maio, no auditório do Centro Universitário Braz Cubas, às 19 horas, em Mogi das Cruzes. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas em toda a região.

Nos últimos anos, a relação entre empresários e clientes se modificou. As vendas online avançaram, assim como o perfil dos consumidores, que agora buscam atendimento personalizado e diferenciais ao fechar uma compra. Neste processo, a IA e o machine learning — a capacidade do sistema aprender com dados — podem ser importantes aliadas para otimizar a jornada de compra, gerar maior engajamento do público e, consequentemente, aumentar os lucros da empresa.

O lançamento da Loja do Futuro contará com o consultor de negócios do Sebrae-SP Cesar Ossamu, que apresentará como a Inteligência Artificial pode acelerar as vendas. Para participar do encontro, é preciso se cadastrar pelo link https://forms.office.com/r/daAi7cJfJK. Além dele, serão promovidos mais dois eventos em Suzano e Ferraz de Vasconcelos, respectivamente nos dias 23 e 28 de maio.

O programa é dividido em duas etapas. Na primeira, serão apresentadas as tendências mundiais no varejo e como a IA pode acelerar as vendas no comércio varejista e na prestação de serviços. No segundo momento, serão promovidas consultorias individuais com diagnóstico e imersão, abordando temas como tendências de consumo, experiência de compra, IA aplicada na gestão, planejamento, otimização de tempo, marketing digital e tráfego pago. Serão desenvolvidas atividades práticas para melhorar a competitividade no segmento. Nesta fase, serão atendidas 200 empresas do Alto Tietê, com a meta de alcançar um crescimento médio de 12% no faturamento.

A Loja do Futuro no Alto Tietê conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), das associações comerciais e das prefeituras, e busca atender as principais demandas para o desenvolvimento do comércio regional.

“Em 2024, aproximamos os lojistas do uso da Inteligência Artificial, destacando as oportunidades para gerar vendas. Realizamos a qualificação e apresentamos estratégias para melhorar a experiência de compra nas lojas e o desempenho digital, acompanhando de perto os resultados. Para este ano, os empreendedores terão que colocar a mão na massa de fato, pois as atividades serão práticas”, afirmou o gestor do programa Loja do Futuro, Kurth Tonn.

Loja do Futuro

O programa Loja do Futuro é fruto de uma parceria do Sebrae-SP com a Fecomercio-SP e tem o objetivo de capacitar empresários do setor varejista para modernizar a gestão das lojas de acordo com os novos desafios do varejo, digitalizar canais de vendas, ampliar a presença digital, estimular o acesso a novos mercados e aumentar o faturamento.

Mogi das Cruzes

Data: 14/05/2025

Horário: 19h00 às 21h30

Local: Auditório Mauricio de Sousa - Centro Universitário Braz Cubas (Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 277, Mogilar)

Inscrição: https://forms.office.com/r/daAi7cJfJK

Suzano

Data: 23/05/2025

Horário: 19h00 às 21h30

Local: Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro)

Inscrição: https://forms.office.com/r/gZZ9e2vS1c

Ferraz de Vasconcelos

Data: 28/05/2025

Horário: 19h00 às 21h30

Local: Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Rua Bruno Altafim, 26 - Sítio Paredão)

Inscrição: https://forms.office.com/r/97yCqJWp2D