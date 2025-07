Sebrae-SP lança programa voltado para mulheres negras

Com o objetivo de promover o empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, incentivar e apoiar ativamente as mulheres negras em suas jornadas empreendedoras, o Sebrae-SP lançará o Programa Potência Negra no dia 30 de julho, às 9h, com transmissão on-line. O evento contará com palestra e painel com empreendedoras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

A palestra do evento de lançamento terá como tema “Reflexões sobre ancestralidade, afrofuturismo e liderança feminina negra”. Também está previsto um painel sobre “Negócios que inspiram, raízes que fortalecem” com a participação de Arina Gabriela, da Seja Sua Pele Cosméticos e Clínica Arina Gabriela; Samara Silva, da Madiba Pet; e Marcelo Arruda, CEO da startup Diversidade.io.

A gestora do Sebrae Delas Ana Flavia Silva pontua que as mulheres negras enfrentam um cenário desafiador e a capacitação foi pensada para atender a realidade das empreendedoras e de quem tem planos de abrir o próprio negócio.

De acordo com a pesquisa O novo retrato do negro empreendedor brasileiro do Sebrae, as mulheres negras donas de negócios têm uma renda 27% menor que a de homens negros empreendedores, 47% menor que a de mulheres brancas empreendedoras e 61% menor que a de homens brancos empreendedores.

“A mulher empreendedora negra necessita de apoio para obter sucesso e o Potência Negra é uma das iniciativas que auxiliará nessa jornada, oferecendo capacitação e uma rede de apoio”, destaca Ana Flavia.

O lançamento do programa será realizado em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 e que lembra a luta das mulheres negras na promoção de políticas que melhoram a qualidade de vida e contra às opressões de gênero e raça.

“Na edição de 2024 do Potência Negra, a maioria das participantes migrou dos níveis básico e iniciante para moderado na gestão de suas empresas, refletindo desenvolvimento prático de competências. Outro ponto importante foi o relato da melhora da autoestima, que é fundamental para a tomada de decisões”, ressalta Ana Flavia.

Programação

O Potência Negra é focado em mulheres que se autodeclaram negras, com ênfase em empreendedoras ou potenciais empreendedoras, que enfrentam desafios estruturais de gênero e raça no acesso a oportunidades, visibilidade e crescimento nos negócios. “A programação busca promover a equidade racial, capacitação e empoderamento dessas empreendedoras”, reforça a gestora do Sebrae Delas.

Durante o evento será detalhada a programação e temas do Potência Negra. Serão seis capacitações on-line, sempre às quintas-feiras, das 20h às 22h. Entre os temas trabalhados estão: autonomia feminina, estratégias para sustentação dos negócios, finanças, economia criativa, Inteligência Artificial (IA) e presença digital.