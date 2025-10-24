Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP no Alto Tietê abre inscrições para última turma do Seminário Empretec de 2025

Curso oferece aos empresários a chance de aprimorar suas habilidades empreendedoras com um formato híbrido e imersão presencial em Mogi das Cruzes

24 outubro 2025 - 12h18Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

O Sebrae-SP no Alto Tietê está com inscrições abertas para a última turma de 2025 do Seminário Empretec. Esta é uma oportunidade única para empresários de todos os setores aprimorarem suas habilidades empreendedoras e impulsionarem os resultados de seus negócios. O seminário, que adota um formato híbrido, será realizado entre os dias 10 e 14 de novembro, em Mogi das Cruzes.

A nova estrutura do Empretec combina uma fase online, que começa no dia 5 de novembro, com uma imersão presencial de cinco dias, das 8h às 18h, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/empretecsebraemc. O investimento é de R$ 2.200, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Durante a imersão, o seminário explora as dez Características de Comportamento Empreendedor (CCEs) que são essenciais para o desenvolvimento de competências que geram resultados significativos nos negócios.

Ao longo do curso, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre seus potenciais e identificar áreas que precisam de aprimoramento. A gestora regional do Empretec do Sebrae-SP no Alto Tietê, Priscila Tanihara, destaca que o seminário é uma ferramenta valiosa tanto para empreendedores experientes quanto para aqueles que estão iniciando um novo negócio. "O Empretec oferece uma transformação profunda, com ferramentas práticas que potencializam o desenvolvimento pessoal e profissional, sempre com o foco em melhorar os resultados das empresas", afirma.

Para participar, é necessário passar por uma entrevista inicial, realizada por um sistema de Inteligência Artificial, que avalia o perfil do candidato e identifica aqueles aptos a vivenciar a experiência da capacitação.  

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec é uma metodologia internacionalmente reconhecida que busca fortalecer as competências empreendedoras por meio de atividades dinâmicas e práticas. Durante o curso são abordadas as CCEs: Busca de Oportunidade e Iniciativa, Correr Riscos Calculados, Exigência de Qualidade e Eficiência, Persistência, Comprometimento, Busca de Informações, Estabelecimento de Metas, Planejamento e Monitoramento Sistemático, Persuasão e Rede de Contatos e Independência e Autoconfiança.  

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 9 9717-0046 ou visite o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê.

