Sebrae-SP oferece capacitação gratuita para empresários do setor de alimentação 

O Sebrae-SP no Alto Tietê promove capacitação gratuita voltada a empresários do setor de refeições em Suzano e Mogi das Cruzes. O curso “Estratégias de Crescimento para Negócios de Alimentação” será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, e nos dias 17 e 18 de novembro no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, sempre das 9h às 12h. Os encontros voltados à prática abordarão estratégias de vendas e elaboração de cardápios atrativos.

De acordo com pesquisa realizada pela Euromonitor International, em parceria com o Sebrae-SP, nove em cada dez negócios de alimentação no Brasil são Micro e Pequenas Empresas (MPEs). O dado revela o potencial do setor de Food Service, mas também destaca os desafios enfrentados por empreendedores na gestão de pequenos negócios. Para participar do curso basta se inscrever gratuitamente pelo link https://forms.office.com/r/EVin3hUbLn.

Durante a capacitação, os participantes terão acesso a técnicas de vendas específicas para o segmento de alimentação e aprenderão a aplicar a engenharia de cardápios para maximizar lucros.

O gestor regional de Food Service do Sebrae-SP no Alto Tietê, Márcio Barbosa, reforça que os pequenos negócios possuem uma grande vantagem competitiva: a proximidade com o cliente.

“Esse mercado movimenta cerca de R$ 510 bilhões por ano no Brasil. Dados mostram que 30% dos consumidores valorizam um relacionamento próximo com as empresas. Esse cenário revela grandes oportunidades, mas os empresários precisam estar preparados, principalmente para ampliar sua presença digital e adotar práticas sustentáveis reais”, afirmou.

Barbosa também destaca que boas práticas aplicadas por grandes redes de alimentação podem ser adaptadas à realidade dos pequenos negócios. “Um cardápio bem feito atrai e fideliza o público, além de permitir a inclusão de produtos da época, o que garante economia e qualidade. Vamos trabalhar esses conceitos de forma prática para ajudar os participantes a superar os desafios do setor e impulsionar seus resultados”, completou.

A ACE Suzano está localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro, Suzano. Já o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.