Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 28 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP oferece capacitação gratuita para empresários do setor de alimentação 

Cursos serão realizados em Suzano e Mogi das Cruzes e abordam estratégias de vendas e cardápios atrativos

28 outubro 2025 - 11h07Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

O Sebrae-SP no Alto Tietê promove capacitação gratuita voltada a empresários do setor de refeições em Suzano e Mogi das Cruzes. O curso “Estratégias de Crescimento para Negócios de Alimentação” será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, e nos dias 17 e 18 de novembro no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, sempre das 9h às 12h. Os encontros voltados à prática abordarão estratégias de vendas e elaboração de cardápios atrativos.

De acordo com pesquisa realizada pela Euromonitor International, em parceria com o Sebrae-SP, nove em cada dez negócios de alimentação no Brasil são Micro e Pequenas Empresas (MPEs). O dado revela o potencial do setor de Food Service, mas também destaca os desafios enfrentados por empreendedores na gestão de pequenos negócios. Para participar do curso basta se inscrever gratuitamente pelo link https://forms.office.com/r/EVin3hUbLn.

Durante a capacitação, os participantes terão acesso a técnicas de vendas específicas para o segmento de alimentação e aprenderão a aplicar a engenharia de cardápios para maximizar lucros. 

O gestor regional de Food Service do Sebrae-SP no Alto Tietê, Márcio Barbosa, reforça que os pequenos negócios possuem uma grande vantagem competitiva: a proximidade com o cliente.

“Esse mercado movimenta cerca de R$ 510 bilhões por ano no Brasil. Dados mostram que 30% dos consumidores valorizam um relacionamento próximo com as empresas. Esse cenário revela grandes oportunidades, mas os empresários precisam estar preparados, principalmente para ampliar sua presença digital e adotar práticas sustentáveis reais”, afirmou.

Barbosa também destaca que boas práticas aplicadas por grandes redes de alimentação podem ser adaptadas à realidade dos pequenos negócios. “Um cardápio bem feito atrai e fideliza o público, além de permitir a inclusão de produtos da época, o que garante economia e qualidade. Vamos trabalhar esses conceitos de forma prática para ajudar os participantes a superar os desafios do setor e impulsionar seus resultados”, completou.

A ACE Suzano está localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro, Suzano. Já o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz promove ação do Outubro Rosa com palestras e atividades de conscientização
Região

Ferraz promove ação do Outubro Rosa com palestras e atividades de conscientização

Ferraz celebra o sucesso do Baile do Idoso 2025 com música, alegria e integração 
Região

Ferraz celebra o sucesso do Baile do Idoso 2025 com música, alegria e integração 

Chove menos do esperado em outubro, e represas seguem em baixa no Alto Tietê
Região

Chove menos do esperado em outubro, e represas seguem em baixa no Alto Tietê

Alto Tietê recebe R$ 5,8 mi para reforço da atenção básica
Região

Alto Tietê recebe R$ 5,8 mi para reforço da atenção básica

Delegacias da Mulher são elevadas à 1ª classe e terão reforço de policiais e estrutura
Unidades de Suzano, Itaquá e Mogi

Delegacias da Mulher são elevadas à 1ª classe e terão reforço de policiais e estrutura

Poá recebe mais de 160 mil pessoas na Orquídea Fest 2025
Tradição

Poá recebe mais de 160 mil pessoas na Orquídea Fest 2025