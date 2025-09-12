Sebrae-SP oferece curso gratuito para impulsionar vendas de MEIs no Alto Tietê

O Sebrae-SP no Alto Tietê oferece uma capacitação focada em resultados para os Microempreendedores Individuais (MEIs). O curso “Faça suas vendas decolarem” será ministrado gratuitamente, de forma online, nos dias 16 e 18 de setembro, das 19h às 21h.

O objetivo da formação é ajudar os empreendedores a aumentarem suas vendas por meio de estratégias práticas para encantar e fidelizar clientes, e, consequentemente, alavancar os resultados no mercado. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/tUZUCep42x.

Na programação, estão previstas a apresentação de técnicas de vendas, incluindo insights sobre marketing, redes sociais, jornada do cliente e ferramentas de relacionamento com o consumidor.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Marcia Ito, reforça que o curso é uma oportunidade para os MEIs conhecerem novas ferramentas que podem ser aplicadas de forma rápida nos negócios. “O objetivo é que os empreendedores aumentem suas vendas, adquirindo conhecimento de técnicas e aperfeiçoando a relação com os clientes, compreendendo suas demandas. A ideia é apresentar instrumentos que melhorem a qualidade de divulgação dos produtos e serviços”, afirmou.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510 ou visite o escritório regional localizado na Av. Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.