Sebrae tem 12 vagas para bolsistas em programa de exportação no Alto Tietê

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para contratar 12 profissionais para trabalharem na orientação de micro e pequenas empresas sobre como exportar. A remuneração mensal chega a R$ 5.606,26. As pessoas interessadas podem se candidatar até 21 de abril. O edital nº 003/2025 com os detalhes, entre eles os requisitos obrigatórios e desejáveis para as vagas, está disponível em https://faculdadesebrae.com.br/editais/.

As oportunidades de trabalho são para bolsistas extensionistas nas modalidades técnico e apoio técnico no Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), dentro do convênio firmado entre Sebrae-SP, Faculdade Sebrae e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O objetivo do programa é qualificar empresas para exportar seus produtos e serviços de forma planejada e segura, capacitando-as para superar barreiras e acessar mercados globais.

As vagas são para atuação no núcleo operacional do PEIEX Grande SP, abrangendo a cidade de São Paulo e região metropolitana (Guarulhos, Osasco e Alto Tietê).

Os valores das bolsas mensais para os contratados são de R$ 5.606,26 para técnico extensionista e de R$ 1.299,31 para apoio técnico extensionista.

Para tirar dúvidas ou obter esclarecimentos adicionais basta acessar o e-mail: peiex@faculdadesebrae.com.br.

“Para o Sebrae-SP, é prioridade desenvolver ações de acesso a mercados das micro e pequenas empresas paulistas, seja na promoção da cultura exportadora, seja na ampliação das exportações pelos pequenos negócios. A parceria com a ApexBrasil potencializa essa agenda, dando suporte e abrindo novas portas para os nossos empreendedores”, afirma o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.