Secretaria da Longevidade promove ações focadas na qualidade de vida dos idosos

Ao longo desta semana, a Secretaria Municipal de Longevidade participou de uma série de eventos com objetivo de ampliar e divulgar as ações focadas no envelhecimento saudável e na qualidade de vida dos idosos da nossa cidade. Nesta terça-feira (29/4), a equipe esteve no Centro Dia do Idoso “Maria dos Anjos Cury”, no bairro do Rodeio, onde foi realizada uma apresentação da Rádio Taissô.

O Centro Dia do Idoso é um serviço criado para promover autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Conta com uma equipe habilitada para a prestação de serviços especializados às pessoas idosas em situação de dependência que necessitam de cuidados permanentes ou temporários. “As atividades de convivência social são de extrema importância para a qualidade de vida dos idosos”, explica o secretário municipal da Longevidade, Mauro Yokoyama.

O secretário mostrou detalhes desta e de outras ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Longevidade de Mogi das Cruzes na Prefeitura de Suzano, durante o 2º Encontro da Pessoa Idosa - Projeto Ser Idoso - Viver Melhor a 3ª Idade. “Suzano tem um projeto que inclui as comunidades idosas, onde fui convidado para falar dos idosos e da primeira Secretaria da Longevidade, implantada pela gestão da Mara Bertaiolli”, informou Yokoyama, ressaltando que Suzano pretende ter uma Secretaria Municipal com o mesmo propósito.

Além dos assessores e técnicos especializados no atendimento às pessoas da terceira idade, o encontro contou com a presença de instituições de Lian Gong, Kolping e do CCMI - Centro de Convivência da Melhor Idade.