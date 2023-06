Secretaria da Mulher de Itaquá faz balanço das ações

Desde que passou a abranger as coordenadorias da mulher, pessoa com deficiência, igualdade racial, diversidade sexual, juventude e idoso, a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba tem promovido uma série de ações para intensificar os trabalhos e contemplar os novos grupos.

Só em maio, promoveu dois atendimentos móveis para mulheres, sendo um na Vila Bartira e outro na Vila Japão, com palestra sobre inteligência emocional, além de duas edições da Feira da Mulher Empreendedora, que ocorreu na praça central, com temática de Dia das Mães, e na Ung/Univeritas para seguir incentivando a autonomia feminina das artesãs do município.

Na primeira semana do empreendedorismo feminino, também organizada pela pasta, foram oferecidas aulas gratuitas de gestão financeira, marketing digital e diferencial de negócios. "Estamos sempre promovendo capacitações que incentivem a liberdade da mulher. Assim podemos ajudar na realização de seus sonhos", disse a secretária Hadla Issa.

O mês também é marcado pela luta contra a LGBTfobia e por isso a secretaria realizou a entrega de cartilhas atualizadas dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ em equipamentos públicos. O guia abrange lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binárias e mais.

A ideia é diminuir os preconceitos, buscar a igualdade social e o aumento da representatividade. "Precisamos conscientizar as pessoas para acabarmos com os crimes contra a comunidade, garantir os seus direitos e ter uma cidade livre de preconceitos", ressaltou a secretária.

Displays de preservativos foram instalados nas estações Itaquaquecetuba e Aracaré da CPTM para ampliar as ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada por meio do acesso gratuito às camisinhas femininas e masculinas. A instalação na estação Manoel Feio será feita quando a reforma for finalizada.