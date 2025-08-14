Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana

Kits de inverno com mantas, toucas, cachecóis e meias foram produzidos por participantes do projeto

14 agosto 2025 - 20h00Por de Poá
Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe MarianaSecretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Mulher, realizou na última sexta-feira (8) a doação de peças produzidas no projeto Tricoterapia para idosos do Lar Mãe Mariana. Ao todo, foram doadas dezenas de sacolas com peças artesanais, como mantas, toucas, cachecóis e meias, confeccionadas por voluntárias do programa com materiais cedidos por moradores e entidades locais.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, destacou a emoção e a satisfação com o projeto. Ela ressaltou que todo o trabalho das voluntárias da Tricoterapia é gratuito e afirmou que todos podem colaborar fazendo doação de lã ou participando da doação das peças para que mais entidades possam ser atendidas pela iniciativa. “É gratificante ver os idosos aqui do Lar Mãe Mariana recebendo as peças que foram feitas com tanto carinho. Queremos ampliar ainda mais esse alcance e atender ainda mais pessoas”, afirmou.

Oficina 

O projeto Tricoterapia é realizado pela Secretaria da Mulher e conta com o trabalho dedicado de voluntárias que se reúnem semanalmente para produzir peças em tricô e crochê. A oficina, retomada em abril deste ano, acontece todas as sextas-feiras, das 14h às 16h, na própria pasta.

A iniciativa visa atender com as peças produzidas instituições sociais, mulheres em situação de vulnerabilidade e pacientes em tratamento oncológico. Os encontros entre as voluntárias têm caráter colaborativo e cada participante contribui com seu tempo e talento, enquanto a comunidade ajuda por meio da doação de lãs e linhas.

Qualquer pessoa pode participar da oficina, seja quem já domina as técnicas de tricô e crochê ou quem deseja aprender. Para se inscrever, basta procurar a Secretaria da Mulher, localizada na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141, no centro de Poá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou pelo telefone (11) 4639-2044.

Além de promover a solidariedade, o projeto também funciona como uma forma de terapia ocupacional, ajudando no bem-estar emocional das participantes. “A troca de experiências, o convívio social e o propósito de ajudar ao próximo tornam cada peça entregue mais do que um simples item de vestuário e sim um gesto de carinho com o próximo”, concluiu a secretária.

