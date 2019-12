Secretaria da Mulher forma primeira turma do curso 'Promotoras Populares Poaenses'

A Secretaria da Mulher realizou na tarde de segunda-feira (2) a formatura da primeira turma do curso “Promotoras Populares Poaenses”. O evento foi realizado no Plenário da Câmara de Vereadores e contou com a participação da secretária da Pasta, Jeruza Reis, do secretário de Segurança, Carlos Setsuo, da presidente do Conselho Municipal da Mulher, Mildima Ferreira Lima, do vice-presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Social (COMPIR), Honório Costa e de Juliano Melo Duarte, membro da Comissão Especial de Direito Antibullying da OAB/SP.



O curso de “Promotoras Populares Poaenses” contou com capacitação e orientação básica de direitos e cidadania às mulheres que são lideranças em quaisquer segmentos. A turma iniciou em 11 de março de 2019, com 20 vagas e seguiu até esta segunda-feira, com aulas semanais (às segundas-feiras), no período da tarde, com carga horária de 68 horas.



“As alunas tiveram aulas diversificadas, com lideranças de movimentos, advogados, radialista âncora, jornalista, secretários municipais, presidentes de conselhos, lideranças de entidades, entre muitas outras personalidades de igual renome e potencial. Com todo o conhecimento que receberam as Promotoras Populares Poaenses serão instrumentos de transformação na sociedade em que vivem e estarão capacitadas para acolher e orientar mulheres em situação de vulnerabilidade social”, explicou a secretária Jeruza Reis.



Ainda de acordo com a secretária, no decorrer do curso algumas participantes desistiram, pelas dificuldades inerentes à mulher, que carrega vida multifacetada, mas as que permaneceram até o final demonstraram resiliência e resistência, motivo pelo qual são dignas de aplausos e reconhecimento. “Onde quer que estejam, serão sempre instrumentos do bem, a promover a justiça social. Sempre pautadas pelos princípios éticos, de dignidade, democracia e defesa dos direitos humanos. Sabendo reconhecer e valorizar umas às outras, enquanto partícipes importantíssimas do processo social, político e econômico”, acrescentou.



A primeira turma de PPP foi composta por Vanusa Pires Diniz Borges, Maria Luiza Custódio (Malu), Francisca Marcelina dos Santos, Rosinete Aparecida da Silva, Elza Pereira Ilhéu, Silvana Macedo, Elizethe Cardoso Silva, Sabrina Angélica de Oliveira, Graciete de Oliveira Alano e Maximira Carlota Mana (oradora da turma).



As formandas definiram o nome da 1.ª Turma das Promotoras Populares Poaenses como “Drª Jeruza Lisboa Pacheco Reis”. Além das autoridades presentes, o evento também contou com a presença dos CGMs da Patrulha Maria da Penha, Kelly e Dogomar e também do comandante da GCM, José Ferreira dos Santos.