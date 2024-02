Secretaria de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura inaugura nova sede em Itaquá

A Secretaria de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura de Itaquaquecetuba mudou sua sede para o centro da cidade. Na terça-feira (6), foi realizada a cerimônia de inauguração do novo espaço com a presença de secretários, vereadores e do prefeito Eduardo Boigues.



O equipamento que antes ficava alocado dentro do Parque Ecológico, agora está anexo ao Bom Prato, na rua Padre Anchieta, 78, e possui acessibilidade, salas de administração, reunião, espera e do secretário, três banheiros, incluindo um vestiário feminino, cozinha e refeitório.



Só em 2023, foram distribuídas 78 toneladas de alimentos para a população por meio da secretaria, sendo 63,6 toneladas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, mais 876 kg de alimentos e 8 toneladas de peixe do Ceagesp, além de 5,9 toneladas de alimentos do Ceasa.



"Temos parceiros importantes entre agricultores, Ceagesp, Ceasa e o Governo Federal que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar", disse o secretário da pasta, Rolgaciano Fernandes. Também em 2023, a secretaria, em parceria com o Bom Prato, forneceu 72.619 cafés, 243.519 almoços e 74.042 jantares, totalizando 390.180 refeições.



"Celebramos o comprometimento em tornar nossa cidade resiliente e unida em prol das 4 mil famílias vulneráveis, abraçando cerca de 10 mil pessoas", acrescentou o prefeito. O Banco de Alimentos continua com a sede no Parque Ecológico, na rua Cabrália Paulista, 100 - Estação.