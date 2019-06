Secretaria de Agricultura divulga programação musical de junho das feiras noturnas

A Secretaria de Agricultura, em parceria com os feirantes, divulgou a programação musical de junho das feiras noturnas da cidade. Nesta quinta-feira (6), o músico André Marcos se apresentará feira noturna da Rua Braz Cubas, no Centro. Já a atração da feira noturna Minor Harada – Cobal será Carlos Melo, na sexta-feira (7). As atrações começarão às 19 horas.

A programação tem ainda outros nomes. Na feira noturna da rua Braz Cubas, irão se apresentar Eliana Miranda, no dia 13, e Adney Andrade, no dia 27. Não haverá evento no dia 20 de junho, por conta do feriado de Corpus Christi. Já na feira noturna Minor Harada, Eliana Miranda irá se apresentar no dia 14 de junho e a dupla Pedro e Luiz será a atração do dia 28 – cujo tema será a Festa Junina.

A Secretaria de Agricultura continua com inscrições abertas para os músicos que queiram se apresentar nas feiras noturnas da cidade. Os interessados deverão apresentar um formulário, que está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, além de cópia de seu RG e currículo e/ou portfólio para auxílio na divulgação. A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria de Agricultura, no Mercado do Produtor Minor Harada, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 4798-5136.