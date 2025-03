Secretaria de Assistência Social de Ferraz celebra atuação do Creas

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Ferraz de Vasconcelos tem desempenhado um papel fundamental no acolhimento de munícipes e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Para destacar esse compromisso, a Secretaria de Assistência Social reuniu profissionais, representantes municipais e convidados especiais nesta sexta-feira (14) e celebrou os excelentes resultados obtidos pelo órgão.

Com uma equipe de especialistas, o Creas oferece acompanhamento técnico multiprofissional, com o objetivo de potencializar a capacidade de proteção e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Desde 2021, mais de 9,5 mil atendimentos já foram realizados no município, tanto no equipamento, quanto nos domicílios.

A frente da pasta, o secretário Marcos Rogério de Oliveira deu início ao encontro e reforçou o compromisso com a assistência social para superar dificuldades e reconstruir vidas. “O Creas é um espaço que garante ao cidadão estar amparado, de forma humanizada com escuta e transformação. O trabalho de cada colaborador representa um pilar essencial na luta de uma sociedade mais justa para todos”, pontua.

O Mês da Mulher também foi pauta importante no evento, com a palestra da assistente social, Telma Barroso, e a coordenadora do Creas, Adriana Ferreira de Carvalho, que trouxeram dados importantes sobre o acolhimento de mulheres e os desafios enfrentados diariamente, já que o órgão oferece atendimento a mulheres que sofrem violência, assédio, discriminação ou abuso. “Mulheres, vocês não estão sozinhas e existe uma rede de apoio à disposição. Nosso objetivo é fortalecer o serviço e atender as demandas de forma integrada”, afirma a coordenadora Adriana.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social está localizado na Avenida Dom Pedro II, 246, no Centro. Mais informações pelo telefone 4678-8958.

Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes a vereadora Selma dos Santos, a Professora Selma, e o vereador Anderson dos Santos, o Anderson do Depósito. Além da Orquestra do Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Guarda Civil Municipal (GCM), Coordenadoria da Mulher, Conselho Tutelar, Cadastro Único e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).