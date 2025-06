Secretaria de Assistência Social de Ferraz realiza mais uma ação de combate ao frio

Com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de rua a ficarem mais aquecidas durante as baixas temperaturas prometidas ao longo do mês, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira (25), mais uma ação de combate ao frio.

As equipes formadas por representantes da Defesa Civil, Fundo Social de Solidariedade e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) saíram da sede da Secretaria de Assistência Social e percorreram a região central da cidade e adjacentes, distribuindo cobertores e realizando orientações às pessoas em situação de rua.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, relatou a importância desta ação e pontuou que o município possui uma casa de acolhimento. “O inverno chegou com tudo aqui em São Paulo, e as pessoas em situação de rua são os que mais sofrem com as frequentes quedas de temperatura, por isso, estamos frequentemente realizando ações de prevenção e orientação. Temos também o Serviço Institucional para Adultos e Famílias que atende todos os dias e oferece banho, pernoite, alimentação e atendimento técnico para os usuários”, destacou o secretário.

Todos os itens doados foram arrecadados durante a campanha do agasalho “Aquece Ferraz” liderada pelo Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos.

A coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos, fez um pedido à população ferrazense: “A Campanha do Agasalho já começou aqui em Ferraz. Todos devem ter um agasalho que não serve mais, ou um cobertor que não usa, e essa pequena peça de roupa pode ajudar uma pessoa que está passando frio nas ruas. Nos ajude nesta ação. A sua doação pode salvar uma vida”, reforçou a coordenadora.