Secretaria de Cultura abre inscrições para o Prêmio Jovem do Teatro Mogiano

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu nesta sexta-feira (10) as inscrições para o Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes de 2019 - “Prêmio Jovem do Teatro Mogiano”. O festival, que é realizado em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, chega neste ano à sua sexta edição consecutiva e será realizado entre os dias 16 e 30 de setembro, no Theatro Vasques ou na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, no caso de espetáculos de rua.

Os interessados deverão acessar a plataforma online, disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Cultura e se atentarem aos prazos. A data limite para as inscrições é 26 de julho. Podem se inscrever grupos que sejam formados por alunos matriculados em escolas públicas ou particulares, de ensino médio e/ou fundamental, situadas ou não em Mogi das Cruzes. Os grupos inscritos poderão ter integrantes que não são matriculados na unidade escolar para atuar nas partes técnicas, como direção, iluminação, sonoplastia e outros.

Também será permitida a participação no elenco de até 50% dos integrantes que tenham terminado seus estudos e que queiram contribuir artisticamente com o espetáculo, desde que não ultrapassem a idade de 25 anos completos. Os espetáculos inscritos deverão ter no mínimo 25 minutos de duração. Durante a seleção, que vai comportar no máximo 20 espetáculos, será dada prioridade aos grupos naturais de Mogi das Cruzes.

As peças selecionadas serão avaliadas por júri composto por três profissionais de arte e cultura, que tenham envolvimento com teatro, retirados do cadastro de profissionais da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes e/ou membros da Secretaria de Cultura.

A inscrição será validada após o pleno preenchimento de todas as informações e upload dos documentos necessários, que são: comprovante de Residência, RG ou certidão de nascimento de todos os participantes, comprovante de matrícula de pelo menos 50% do elenco conforme item 16 do edital, autorização de uso de som e imagem, devidamente preenchida e assinada por todos os participantes e/ou seus responsáveis e autorização de participação, para menores de 18 anos.

Presente no circuito cultural de Mogi das Cruzes desde a década de 90, o FESTEMC foi criado pelo Teatro Experimental Mogiano e assumido pelo grupo Núcleo de Cultura Ousadia entre 2010 e 2013. Desde então, passou para a tutela da Secretaria de Cultura, como forma de reconhecimento da história do teatro estudantil da cidade.

O objetivo do Festemc é fomentar o fazer artístico nas escolas e estimular as produções estudantis e amadoras de teatro na cidade de Mogi das Cruzes, bem como promover a integração do grupo escolar, a geração de público para atividades culturais, incentivo e motivação para práticas artísticas e, por fim, proporcionar a arte-educação.

Vale lembrar que o edital que regra o Festemc deste ano foi elaborado a partir de uma construção coletiva.

O regulamento do festival foi remodelado em 2018 a partir de reuniões e encontros do programa Diálogo Aberto.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br, pelo telefone 4798-6988, ou diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros n.º 360, Centro Histórico, Mogi das Cruzes/SP.