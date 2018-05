Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo adia a Virada Cultural 2018 para novembro

A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo divulgou nota oficial, na qual informa que a edição de 2018 da Virada Cultural Paulista foi adiada para o mês de novembro. A justificativa é a ampliação no evento, que, de acordo com o Estado, passará a incluir outros municípios do oeste paulista, região de São José do Rio Preto e Araçatuba, litoral sul e norte e Grande São Paulo. Na última edição, 22 cidades paulistas participaram da Virada.

“Deste modo, a gestão espera não apenas manter a excelência do programa, mas também ampliar sua capilaridade em todo o Estado. Também será possível, desse modo, uma revisão do modelo do programa junto aos municípios, que terão mais tempo para se organizarem. Em breve serão definidos os fins de semana do evento e os municípios serão chamados para uma reunião com o secretário Romildo Campello”, trouxe a nota.

O secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, foi informado oficialmente da alteração na última sexta-feira (18), durante reunião com Luís Sobral e Silvio Marcondes de Castro, que são, respectivamente, diretor executivo e superintendente artístico da Associação Paulista dos Amigos da Arte, a APAA.

Em Mogi das Cruzes, a Virada Cultural Paulista já teve dez edições consecutivas – esta, portanto, será a 11ª – e já foi reconhecida como uma das maiores do Estado, após a da capital paulista. Na última edição, o evento teve 44 atrações, distribuídas por seis palcos e atraiu público total de 35 mil pessoas.