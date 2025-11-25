Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/11/2025
Região

Secretaria de Educação de Ferraz realiza lançamento do Guia do Protocolo Antirracista

25 novembro 2025
Secretaria de Educação de Ferraz realiza lançamento do Guia do Protocolo AntirracistaSecretaria de Educação de Ferraz realiza lançamento do Guia do Protocolo Antirracista - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

Nesta terça-feira (25) a Secretaria de Educação realizou o lançamento do Guia do Protocolo Antirracista e um diálogo com os diretores da rede municipal de ensino, no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz. A ação teve o objetivo de promover a conscientização e compromisso, fortalecendo uma gestão escolar baseada na equidade e no respeito.

O Guia de Protocolo Antirracista é um documento normativo e procedimental que estabelece diretrizes e fluxos de ação para prevenir, identificar e combater o racismo e outras formas de discriminação.

Durante todo o ano letivo, a Secretaria de Educação vem promovendo ações para a valorização da cultura afro-brasileira e em combate ao racismo. O protocolo vem para fortalecer ainda mais a tratativa das unidades escolares diante de possíveis situações de preconceito e racismo.

O professor e diretor escolar no Estado de São Paulo, João Almeida, esteve presente na ação e trouxe relatos como: práticas adotadas em escolas da rede estadual, casos, aprendizados e resultados, estratégias de intervenção e fortalecimento das relações raciais positivas e recomendações para aplicação no contexto municipal.

Durante o diálogo também esteve palestrando sobre os aspectos legais e éticos, o advogado, Antônio Ailson Silva e Silva, representante do Jurídico.

Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, Ferraz de Vasconcelos está muito à frente de outros municípios com a implementação do protocolo. “Esse é um passo muito grande, o nosso município está muito à frente nesta questão comparado aos outros municípios do Alto Tietê. O nosso compromisso é construir um ambiente de respeito dentro das nossas unidades escolares”, pontuou.

