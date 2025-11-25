Secretaria de Educação de Ferraz realiza lançamento do Guia do Protocolo Antirracista

Nesta terça-feira (25) a Secretaria de Educação realizou o lançamento do Guia do Protocolo Antirracista e um diálogo com os diretores da rede municipal de ensino, no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz. A ação teve o objetivo de promover a conscientização e compromisso, fortalecendo uma gestão escolar baseada na equidade e no respeito.

O Guia de Protocolo Antirracista é um documento normativo e procedimental que estabelece diretrizes e fluxos de ação para prevenir, identificar e combater o racismo e outras formas de discriminação.

Durante todo o ano letivo, a Secretaria de Educação vem promovendo ações para a valorização da cultura afro-brasileira e em combate ao racismo. O protocolo vem para fortalecer ainda mais a tratativa das unidades escolares diante de possíveis situações de preconceito e racismo.

O professor e diretor escolar no Estado de São Paulo, João Almeida, esteve presente na ação e trouxe relatos como: práticas adotadas em escolas da rede estadual, casos, aprendizados e resultados, estratégias de intervenção e fortalecimento das relações raciais positivas e recomendações para aplicação no contexto municipal.

Durante o diálogo também esteve palestrando sobre os aspectos legais e éticos, o advogado, Antônio Ailson Silva e Silva, representante do Jurídico.

Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, Ferraz de Vasconcelos está muito à frente de outros municípios com a implementação do protocolo. “Esse é um passo muito grande, o nosso município está muito à frente nesta questão comparado aos outros municípios do Alto Tietê. O nosso compromisso é construir um ambiente de respeito dentro das nossas unidades escolares”, pontuou.