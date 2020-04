Secretaria de Educação de Mogi antecipa recesso escolar para abril

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes irá antecipar o recesso para os mais de 47 mil alunos da rede municipal de ensino devido às ações preventivas ao novo coronavírus. Os alunos de escolas e creches da cidade estarão em recesso de 8 a 30 de abril.

Inicialmente a Pasta havia antecipado os 12 dias previstos para a formação de professores. De 23 de março até 7 de abril, os professores estão em teletrabalho, participando de formação à distância. A Secretaria de Educação está desenvolvendo um material para que os alunos possam fazer atividades em casa.

Os alunos também poderão acessar os games educacionais elaborados por técnicos da Pasta, como o Simulados (www.simulados.se-pmmc.com.br) para alunos do ensino fundamental e o Migo (www.migo.se-pmmc.com.br) para a aprendizagem de inglês a partir dos três anos. O acesso pode ser feito por meio do login que o aluno já possui ou com o RA do aluno, sendo que neste caso a senha será a data de nascimento da criança sem as barras, somente os números. No caso do Migo, há atividades livres para a educação infantil.

A suspensão das aulas é por tempo indeterminado, a Secretaria de Educação está acompanhando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo.