Secretaria de Educação de Santa Isabel tem fachada incendiada

A Secretaria de Educação de Santa Isabel foi incendiada na madrugada desta sexta-feira (10). Localizada na Praça Fernando Lopes, suspeitos atearam fogo à fachada.

O crime ocorreu por volta das 02h30 da manhã e as câmeras de segurança registraram toda a ação.



A Polícia Militar esteve no local e um boletim de ocorrência será registrado na Delegacia de Santa Isabel.



A Prefeitura de Santa Isabel está contabilizando os prejuízos decorrentes do incêndio e afirma que segue trabalhando firme para que atos como esse cessem, e o patrimônio público seja preservado.