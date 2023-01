Secretaria de Favelas leva jovens para exposição de artes em SP

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, no intuito de promover novas experiências com os moradores de comunidades, articulou um passeio cultural com 30 jovens de 12 a 16 anos na Exposição Fotográfica “Whats Next?” do Fotógrafo Gabriel Wickbold, na Rua Oscar Freire, na capital paulista.

Na oportunidade, os participantes puderam interagir e contemplar as obras do artista por meio de um vídeo tutorial visita guiada e apreciação das séries “Brasileiros” (2006), “Sexual Colors” (2009), “Naïve” (2012), “Sans Tache” (2014), “I_AM_ONLINE” (2016), “I Am Light” (2018) e “Só-M-òs” (2020), sendo esta última uma leitura do isolamento da pandemia do Coronavírus.

Após o tour pelas obras, os jovens aguçaram a sua percepção artística reproduzindo por meio de desenhos, aquilo que foi mais impactante na experiência vivenciada por cada um. Vale salientar que a atividade lúdica é uma imersão de compreensão das nuances culturais escondidas no ambiente.

A pasta irá realizar mais duas visitas nos próximos dias, 30 de janeiro e 6 de fevereiro, para totalizar o número de 90 participantes que compõem as 88 comunidades do município.