Secretaria de Favelas orienta moradores sobre regularização fundiária no Jardim São Paulo, em Ferraz

No próximo sábado (17), a partir de 10 horas, será realizada uma reunião informativa sobre a regularização fundiária dos imóveis, com o objetivo de orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas do processo. O encontro acontecerá na Escola Jardim Santiago, localizada na Rua Itaquaquecetuba, nº 1333 – Vila São Paulo.



Ao todo, participarão da ação 176 famílias, sendo 44 famílias do núcleo Vila São Paulo III, 48 do núcleo José Maria Claro e 84 do loteamento Baxmann. A iniciativa busca promover o diálogo com os moradores e explicar, de forma clara e acessível, como será conduzida a próxima fase do trabalho, que corresponde ao Cadastro Social.



O Cadastro Social é uma etapa essencial do processo de regularização fundiária, pois é por meio dele que são reunidas as informações e a documentação necessárias para viabilizar a emissão dos registros dos imóveis em nome dos moradores. Esse procedimento garante mais segurança jurídica, reconhecimento oficial e tranquilidade às famílias beneficiadas.



Durante a reunião, a equipe responsável irá orientar os participantes sobre a finalidade do Cadastro Social, quais documentos deverão ser apresentados, como será organizado o atendimento às famílias e a importância da participação ativa de cada morador para o andamento do processo.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o momento é fundamental para aproximar o poder público da população. “A regularização fundiária é um passo importante para garantir dignidade e segurança às famílias. Essa reunião é essencial para explicar cada etapa do processo e reforçar que o Cadastro Social é decisivo para que o imóvel possa ser documentado no nome de quem realmente mora nele”, destacou.