Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 13 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Secretaria de Favelas orienta moradores sobre regularização fundiária no Jardim São Paulo, em Ferraz

13 janeiro 2026 - 17h35Por de Ferraz
Secretaria de Favelas orienta moradores sobre regularização fundiária no Jardim São Paulo, em FerrazSecretaria de Favelas orienta moradores sobre regularização fundiária no Jardim São Paulo, em Ferraz - (Foto: Arquivo/Secom FV)

No próximo sábado (17), a partir de 10 horas, será realizada uma reunião informativa sobre a regularização fundiária dos imóveis, com o objetivo de orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas do processo. O encontro acontecerá na Escola Jardim Santiago, localizada na Rua Itaquaquecetuba, nº 1333 – Vila São Paulo.

Ao todo, participarão da ação 176 famílias, sendo 44 famílias do núcleo Vila São Paulo III, 48 do núcleo José Maria Claro e 84 do loteamento Baxmann. A iniciativa busca promover o diálogo com os moradores e explicar, de forma clara e acessível, como será conduzida a próxima fase do trabalho, que corresponde ao Cadastro Social.

O Cadastro Social é uma etapa essencial do processo de regularização fundiária, pois é por meio dele que são reunidas as informações e a documentação necessárias para viabilizar a emissão dos registros dos imóveis em nome dos moradores. Esse procedimento garante mais segurança jurídica, reconhecimento oficial e tranquilidade às famílias beneficiadas.

Durante a reunião, a equipe responsável irá orientar os participantes sobre a finalidade do Cadastro Social, quais documentos deverão ser apresentados, como será organizado o atendimento às famílias e a importância da participação ativa de cada morador para o andamento do processo.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o momento é fundamental para aproximar o poder público da população. “A regularização fundiária é um passo importante para garantir dignidade e segurança às famílias. Essa reunião é essencial para explicar cada etapa do processo e reforçar que o Cadastro Social é decisivo para que o imóvel possa ser documentado no nome de quem realmente mora nele”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Como as contas do início de ano podem impactar a saúde da população?
Região

Como as contas do início de ano podem impactar a saúde da população?

Programas e parcerias fortalecem o cenário econômico em Ferraz 
Região

Programas e parcerias fortalecem o cenário econômico em Ferraz 

Ferraz tem programação especial sobre Saúde Mental durante o Janeiro Branco
Região

Ferraz tem programação especial sobre Saúde Mental durante o Janeiro Branco

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP
Região

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Suzano e Ferraz recebem programa de capacitação gratuita
Região

Suzano e Ferraz recebem programa de capacitação gratuita

Defesa Civil de SP tem investimento recorde em obras para fortalecer municípios
Cidades

Defesa Civil de SP tem investimento recorde em obras para fortalecer municípios