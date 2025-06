Secretaria de Indústria e Comércio de Poá inicia ação para formar novos orquidófilos

A cidade de Poá, conhecida historicamente como a "cidade das orquídeas", dará um novo passo para resgatar e fortalecer essa tradição. Em julho, será lançado um projeto piloto para formação de orquidófilos, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, o Sindicato Rural de São Paulo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ).

O curso, que será realizado em dois dias, com um total de 16 horas de conteúdo teórico e prático, tem como objetivo capacitar inicialmente um grupo de 16 pessoas, entre servidores municipais e cidadãos que já atuam no cultivo de orquídeas. A intenção é que essa formação sirva como base para a expansão da iniciativa em 2026, quando o curso poderá ser oferecido a toda a população poaense.

A secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Jeruza Reis, desatacou a importância da parceria estabelecida com presidente do Sindicato Rural de São Paulo, Yuichi Ide, e com o presidente do SENAR, Tirso Meirelles. “O projeto piloto sobre o cultivo de orquídeas tem como objetivo formar futuros orquidófilos e resgatar a identidade de Poá como a cidade da Festa das Orquídeas. O evento tradicional, que faz parte do calendário municipal, celebra a importância dessa espécie na história e na cultura do município”, explicou Jeruza.

Além da Secretaria de Indústria e Comércio, outras pastas da administração municipal estarão envolvidas diretamente na execução do projeto, com destaque para as Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.