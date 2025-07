Secretaria de Obras de Ferraz faz vistoria no Centro de Convenções e em córrego

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz realizou vistoria em duas obras em andamento no município, além de uma terceira concluída recentemente.

A primeira visita feita pelo secretário de Obras, Eduardo Paiva, foi na reconstrução da margem do córrego e travessia na rua das Palmeiras, na Estrada dos Bandeirantes, no Jardim Santa Rosa. Com a força das águas e enxurradas, a ponte cedeu para o interior do córrego, impedindo que os moradores utilizassem o acesso, além de ter ficado perigoso. A conclusão dos trabalhos se deu, na última quarta-feira, dia 25 de junho.

A obra deveria durar três meses, mas foi concluída antes. “Esta é uma obra que beneficia muito a comunidade desta região e traz mais segurança, pois os muros da margem do córrego cederam no canal deixando a situação bem crítica aqui. Agora esta travessia foi construída para dar mais segurança, já que tem o gradil para a passagem aqui”, afirmou o secretário. Foi construído um muro de gabião no local para auxiliar no escoamento e mais segurança, além de uma ponte metálica.

O morador Róbson, que usa a ponte todos os dias, de segunda a sábado, aprovou a obra: “Com certeza ficou muito melhor”, afirmou. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz também vistoriou os serviços no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores, região central da cidade, que passa por uma grande reforma estrutural para receber no futuro os grandes espetáculos e apresentações culturais do município.

O piso já está instalado, paredes com gesso, entre outras melhorias. O secretário atestou que esta é uma das obras que estão avançando bem no município e está sendo acompanhada de perto pela Prefeitura de Ferraz. A caixa d´água de 20 mil litros já está no local prestes a ser instalada e alguns ambientes já estão prontas, como a área de exposição no pavimento superior.

Atualmente estão sendo instaladas a passarela técnica na parte principal no térreo próximo ao palco. Os camarins já estão quase prontos também, bem como banheiros para as Pessoas Com Deficiência (PCD) e o público.

“Muita coisa tem avançado por aqui e o Centro de Convenções já não é mais uma estrutura abandonada e desgastada pelo tempo”, afirmou o secretário. As obras na Vila Olímpica foram o outro ponto visitado.

Os serviços foram divididos em duas etapas.

Uma nova portaria para acesso às dependências, além de um gradil que está sendo instalado em toda a extensão dará mais segurança aos frequentadores. Alguns locais já estão concluídos, faltando somente arremates como o piso emborrachado da Academia ao Ar Livre.

O campo já está com gramado novo e os trabalhadores estão concluindo a instalação de corrimões em outros ambientes como o acesso para uma área social próximo à pista de corrida na parte de cima.