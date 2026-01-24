Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Secretaria de Obras realiza ações na calçada e drenagem na Rua Borba Gato, em Ferraz

Ações fazem parte de cronograma de melhorias

22 janeiro 2026 - 20h30Por de Ferraz
Secretaria de Obras realiza ações na calçada e drenagem na Rua Borba Gato, em FerrazSecretaria de Obras realiza ações na calçada e drenagem na Rua Borba Gato, em Ferraz - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Secretaria de Obras de Ferraz iniciou nesta quarta-feira ações de frenagem, construção de calçada e drenagem de águas pluviais na Rua Borba Gato, no trecho entre os números 08 e 11. As intervenções têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança aos pedestres e otimizar o escoamento da água da chuva.

As ações fazem parte do cronograma de melhorias em vias do município, priorizando locais que necessitam de adequações estruturais para oferecer mais qualidade de vida à população.

De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, os trabalhos são essenciais para prevenir transtornos futuros. “Estamos executando um conjunto de intervenções que vão trazer mais segurança para motoristas e pedestres, além de solucionar problemas de acúmulo de água em períodos de chuva. É um cuidado direto com a infraestrutura da cidade e com o bem-estar dos moradores”, destacou.

Durante a execução dos serviços, a orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao transitar pela região. As melhorias reforçam o compromisso com o desenvolvimento urbano e a segurança da população.

