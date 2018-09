Secretaria de Saúde presta contas do 2º quadrimestre de 2018

A Secretaria de Saúde e da Mulher de Poá apresentou, na manhã dessa sexta-feira (28), informações referentes ao 2º quadrimestre de 2018, em cumprimento a Lei Complementar nº 141/2012. A ação ocorreu em audiência pública na Câmara de Vereadores e foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, o vereador Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista, com a participação do vereador Saulo Souza, secretário da comissão e do membro, Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal.

O diretor da Secretaria de Saúde e da Mulher, Walter Guinger e sua equipe técnica apresentaram informações dos serviços e ações prestadas pela pasta de maio a agosto em comparação com o mesmo período de 2017.

A apresentação foi separada em duas estruturas. Primeiro foi demonstrado a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. A segunda parte informava sobre a execução orçamentária e financeira de janeiro a agosto de 2018.

A Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, em seu artigo 36, informa que o gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior. “Como a grande maioria dos municípios temos nossas dificuldades. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o atendimento a população, investindo em gestão e organização”, informou Walter Guinger.

Também estiveram presentes na audiência pública os vereadores Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd; Antonio Faustino Ventura, o Toninho da Biblioteca; José Carlos Costa, o Zé Carlos Maçã do Amor; Deneval Dias, funcionários municipais e munícipes.