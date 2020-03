Secretaria de Saúde de Mogi monitora notificação suspeita de Coronavírus

Mogi das Cruzes recebeu uma nova notificação suspeita de coronavírus (COVID-19). Uma mulher de 33 anos chegou de viagem pela Europa na última sexta-feira (28) e procurou o Hospital Luzia de Pinho Melo com sintomas respiratórios. Ela faz parte de um grupo do Alto Tietê que viajou pela Espanha e França durante o Carnaval, está bem e deve permanecer em isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, com monitoramento diário realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em janeiro, o caso suspeito de uma estudante mogiana que retornou de viagem à China foi descartado.

O material para exame já foi coletado e encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A paciente, assim como outros viajantes dessa excursão, devem monitorar sintomas, principalmente febre. Outros cuidados que valem para toda a população são: lavar as mãos com água e sabão ou álcool, principalmente antes das refeições; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar; evitar tocar mucosas de nariz, olhos e boca; higienizar as mãos após tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, garrafa, talher, batom, alicate de unha); manter ambientes sempre ventilados; evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Até ontem (02/03), a Secretaria de Estado da Saúde registrava 163 casos suspeitos do novo coronavírus. Além dos sintomas respiratórios, os suspeitos têm histórico de viagem ou contato próximo com caso suspeito. O Estado de São Paulo segue com dois casos confirmados de COVID-19, ambos foram infectados na Itália e com atendimento médico realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital. Foram diagnosticados pelo serviço e, atualmente, estão em isolamento domiciliar, estáveis, sob monitoramento diário.

Conforme definido pelo Ministério da Saúde, todos os laboratórios públicos ou privados que identificarem casos confirmados pela primeira vez, adotando exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), devem passar por validação de um dos três laboratórios de referência nacional: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará, e Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Após a validação da qualidade, o laboratório passará a ser considerado parte da Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, para investigação do Coronavírus.

Ações

Desde o início dos alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem se preparado contra o novo Coronavírus (COVID-19). Os profissionais das unidades de atendimento receberam informes técnicos e a visita da supervisão médica para reforçar as orientações sobre o correto e rápido atendimento aos possíveis casos que possam chegar ao município. Novos encontros e ações já estão sendo realizadas e a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando informações à população sobre os cuidados para prevenir doenças de transmissão respiratória.