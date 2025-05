Secretaria de Saúde de Mogi promove vacinação casa a casa em regiões mais distantes

A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta semana, das 9 às 16 horas, a vacinação contra a gripe casa a casa em quatro regiões: Estrada Santa Catarina, Estrada da Moralogia, Estrada Fazenda Cuiabá e Chácara Santo Ângelo. O objetivo é facilitar o acesso para atualização da dose anual para públicos-alvo em pontos mais distantes da cidade.

O trabalho será realizado por equipes de vacinadores que trabalham com crachás de identificação e apoio de veículos também identificados pela Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação contra a gripe é destinada exclusivamente aos públicos-alvo e protege contra os principais vírus em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Até o momento, não há informações sobre eventual liberação da dose para o público em geral.

Quem pode tomar a vacina contra a gripe:

• Crianças (6 seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Idosos com 60 anos ou mais de idade

• Gestantes

• Puérperas (até 45 dias após o parto)

• Povos indígenas e Quilombolas

• Pessoas com comorbidades, doenças crônicas e outras condições clínicas especiais (veja lista)

• Pessoas com deficiências motora, auditiva, visual ou intelectual (que limite as atividades da vida diária)

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores de saúde (profissionais e outros trabalhadores dos serviços de assistência de saúde, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em saúde)

• Professores e demais funcionários das escolas do ensino regular: infantil, fundamental, médio e superior

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das forças armadas

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motoristas, cobradores)

• Trabalhadores portuários

• População carcerária e funcionários do sistema prisional.

Programação:

3ª feira (06/4): Estrada Santa Catarina

4 feira (07/4): Estrada Moralogia

5 feira (08/4): Estrada Fazenda Cuiabá

6 feira (09/4): Chácara Santo Ângelo