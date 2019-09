Secretaria de Saúde de Poá promove ações no Setembro Amarelo

Neste mês de setembro, a equipe da Saúde está realizando palestras e trabalho preventivo nas escolas, com a participação de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros profissionais. Nas unidades de saúde, nas salas de espera, também é realizado um trabalho orientativo. A iniciativa aborda o tema suicídio.



Importante ressaltar que nos últimos anos a Secretaria de Saúde, na gestão do prefeito Gian Lopes, tem realizado um trabalho permanente com o objetivo direto de alertar a população a respeito deste problema que tem afetado muitas famílias no País.



O suicídio é um problema de saúde pública, que precisa de atenção. É um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.



“Por isso ampliamos este debate na cidade, a pedido do prefeito Gian Lopes e realizamos ações para alertar as pessoas quanto a esta questão”, comentou a secretária da Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques.



No entanto, as ações são intensificadas em setembro, que é o mês escolhido para realização de uma campanha nacional para alertar sobre o suicídio. A demanda está aumentando no Brasil, principalmente entre os jovens.



Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em Brasília. Mundialmente, o IASP (Associação Internacional para Prevenção do Suicídio) estimula a divulgação da causa.



Combate ao bullying



As secretarias de Saúde e de Educação estão realizando em parceria um projeto de combate ao bullying nas escolas, que tem como objetivo estimular uma cultura de paz nas instituições de ensino. Neste momento as equipes atuam nas escolas Margarida de Camillis e Dr. João Pedro de Almeida.



“A ideia é fazer encontros com os alunos e trabalhar as temáticas: bullying, violência, comunicação violenta, automutilação e suicídio. O objetivo é que os alunos tenham a percepção dos seus comportamentos e se suas ações têm sido prejudiciais ou no tratamento ao próximo”, explicou Flávia.



A Secretaria de Saúde utiliza um método de trabalho realizado na Finlândia, que se chama ‘Kiva’, e não se concentra exclusivamente no confronto entre o agressor e a vítima. O foco é dirigido para o espectador, que participava indiretamente do abuso em questão e o reforça. O propósito do método é fazer com que os espectadores não participem diretamente nessas situações de bullying.



Desenvolvido na Universidade de Turku, na Finlândia, e fundado em pesquisas específicas, o método “Kiva” é financiado pelo Ministério da Educação e da Cultura. A eficácia do programa foi demonstrada por meio de um estudo aleatório controlado, realizado em larga escala.



O programa “Kiva” compreende simultaneamente ações focadas e outras de ordem mais geral, destinadas tanto a prevenir o fenômeno do bullying quanto a tratar os casos de perseguição identificados nos estabelecimentos de ensino. “Comprovou-se que foi reduzido significativamente o número de casos de bullying ou vitimização relatados pelas próprias vítimas ou por outros alunos. O programa intervém em vários tipos de intimidação, especialmente as agressões verbais, físicas e a perseguição eletrônica. É projeto incrível e que estamos buscando trabalhar nas escolas de Poá”, acrescentou Flávia.