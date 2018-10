A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde e da Mulher, iniciou sua programação do “Outubro Rosa”, uma campanha que tem por objetivo conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Diversas atividades serão realizadas a fim de informar, prevenir e conscientizar a população sobre essa doença que quando diagnosticada precocemente é potencialmente curável.

Esse ano será organizado o I Seminário de Oncologia do Alto Tietê, em parceria com Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (CECAN) e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Entre as atividades apresentadas, há ainda um destaque para as rodas de dança circulares nas salas de espera das unidades de saúde, bem como o teatro itinerante sobre o planejamento familiar, que colocou Poá como referência de trabalho em todo o Estado.

De acordo com o secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, celebrar o “Outubro Rosa” é muito importante. “Como secretário fico muito feliz de realizarmos um ‘Outubro Rosa’ com tantas atividades diversificadas e informativas. Só tenho a agradecer a todos pelo empenho e que a população aproveite muito essa oportunidade”.

Segundo a coordenadora do Departamento de Apoio à Mulher, Jeruza Reis, é importante o diagnóstico precoce. “Para isso é necessário que os exames de rotina sejam feitos com regularidade. Fico muito feliz com a ação que realizará exames de Papanicolau e Mamografia durante o mês de outubro. Contamos com a presença de todos para o sucesso das atividades”.