Secretaria de Serviços Urbanos de Mogi apresenta resultados dos 100 primeiros dias de trabalho

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria promoveu, na manhã desta quinta-feira (15/05), um encontro para a apresentação dos resultados dos cem primeiros dias de gestão. Desde o início de janeiro, as equipes vêm atuando em diversas frentes e em diferentes partes da cidade para sanar questões de manutenção e conservação. A reunião contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli, que agradeceu a equipe pelo empenho nos cuidados diários com a cidade.

“Tudo o que está sendo mostrado aqui hoje é pouco perto da importância de cada um de vocês. A zeladoria é o coração da cidade e o termômetro que a população tem perante uma gestão, portanto agradeço muito a cada um de vocês pelo comprometimento. Vocês são os olhos da Prefeitura e cuidam da nossa cidade como nós cuidamos da nossa casa, por isso deixo aqui minha gratidão”, destacou a prefeita, Mara Bertaiolli. As equipes da Secretaria iniciaram o ano com a realização de mega mutirões de zeladoria, para atacar as principais pendências em termos de zeladoria, atendendo locais como Jundiapeba, Botujuru e Cezar de Souza.

Nessas forças-tarefa, foram mais de 200 funcionários empenhados em ações de revitalização e manutenção, com serviços de varrição, roçada de mato, recolha de lixo e entulho, desobstrução de sistemas de drenagem, limpeza de margens de córregos, consertos e pinturas de equipamentos.

Outro trabalho feito logo no princípio do ano foi o desassoreamento dos principais rios e córregos da cidade, o que foi possibilitado pela parceria com o Governo do Estado, por meio da SP Águas.

Foram contemplados pelos trabalhos o córrego dos Canudos, córrego dos Corvos, Rio Jundiaí, Ribeirão Ipiranga e Córrego Oropó. Os serviços estão em andamento e o próximo ponto a ser atendido é a foz do Ribeirão Ipiranga.