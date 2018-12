Secretaria de Serviços Urbanos triplica índices com novo maquinário

Desde que adquiriu novo maquinário, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, responsável pelos trabalhos de limpeza e manutenção dos espaços públicos do município, já constatou um aumento expressivo em seus índices de produtividade e resolutividade. Em apenas 30 dias, todos os serviços apresentaram elevação e, em alguns casos, o avanço foi de mais de 300%.

No quesito de nivelamento e cascalhamento de vias, por exemplo, a quilometragem atendida dentro do período de 30 dias saltou de 180 para 630 quilômetros. Antes, a Secretaria possuía cinco máquinas motoniveladoras e consumia em média 1170 toneladas de material para atingir seu saldo mensal. Agora, com as seis novas motoniveladoras, houve aumento de 450 quilômetros atendidos e o consumo de material para alcançar esses números foi de 1600 toneladas - ou seja, apenas 40% mais alto.

O novo maquinário também possibilitou à SMSU melhorar significativamente o índice de atendimento às demandas em aberto, seja via Ouvidoria Geral ou por outros canais. Antes, a Secretaria conseguia atender em média 70% dos pedidos referentes aos serviços de nivelamento e cascalhamento e agora atende a 130% de tudo que é registrado. Ou seja, não só as equipes estão conseguindo zerar as demandas, como também já estão intensificando a manutenção preventiva.

Entre as estradas atendidas por esses trabalhos, pode ser citada a Estrada da Estiva, que é muito utilizada como alternativa de acesso ao litoral, em especial na época de fim de ano. Outras vias rurais já atendidas pelo novo maquinário são Estrada do Watanabe (Biritiba Ussu), Estrada Santa Catarina (Chácara Guanabara), Estrada Rio Grande (Taiaçupeba), Estrada da Volta Fria, Estrada Fazenda Cuiabá e Estrada São Lázaro (Biritiba Ussu).

Outro quesito que apresentou significativa melhora foi o trabalho de limpeza de valas e valetas. Antes, a Secretaria possuía cinco retroescavadeiras, que possibilitavam a realização de 3,6 quilômetros em média de limpeza, num período de 18 dias. Agora, com as oito novas máquinas, as equipes conseguiram executar 15.840 quilômetros de serviços, nesse mesmo período de 18 dias.

As máquinas, juntamente à contratação de novas equipes, também garantiram celeridade e maior produtividade em serviços como limpeza de bocas de lobo, grelhas e bocas de leão. O aumento foi de 110%, saltando de 80 unidades reparadas para 168. As reformas de caixas pluviais, grelhas ou poços de visita subiram em 171%, saindo de 52 unidades reparadas para 142. A roçada de margens de córregos e valas pluviais, que antes atingia uma média de 8.725 metros quadrados executados, agora já chegam a 46.500 m². Ou seja, um crescimento de quase 500%.