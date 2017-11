Secretaria de Transportes segue com melhoria da sinalização viária

Para garantir a segurança dos motoristas e pedestres de Poá, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana segue realizando melhorias na sinalização da malha viária do município. Na noite de segunda-feira (6), recebeu os trabalhos a Rua Padre Eustáquio e Avenida Getúlio Vargas, em Calmon Viana, e terça-feira (7) a Avenida Antonio Massa, nas proximidades da Escola Estadual Bertha Corrêa e Castro da Rocha.

O diretor do Departamento Técnico da Secretaria de Transportes, Jair da Silva Lapa, explicou que os pontos atendidos têm grande circulação de veículos e pessoas. "Já vínhamos programando as intervenções, devido a pedidos da população, e conseguimos atender às solicitações. Parabenizo a equipe da Secretaria de Transportes que realizou um grande trabalho nas vias de Calmon Viana e na região central", disse.

Recentemente, também foram realizadas melhorias na sinalização viária nas proximidades do Cemitério Municipal da Paz, nas ruas João Pekny, Sete de Setembro, Vinte e Seis de Março, Alberto Rossi, Manoel Pinto da Fonseca, Mongaguá, Avenida Brasil, Estrada Padre Eustáquio (principal ligação de Poá à Rodovia Ayrton Senna), entre outras.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, explicou que diversos trabalhos são feitos durante a recuperação da sinalização viária, com destaque para pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas. "Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos".

Segurança no trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. "É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito", explicou Lopes.

Ainda de acordo com o secretário de Transportes, algumas atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.