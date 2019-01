Secretaria de Transportes sinaliza Av. Castro de Carvalho

Quem circula pela avenida Deputado Castro de Carvalho, que está sendo revitalizada, já percebe a nova sinalização de trânsito. A via tem uma grande circulação de pessoas e tráfego intenso de veículos e ganhou pintura de faixas de pedestres, de vagas de estacionamento, de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, como a avenida Deputado Castro de Carvalho recebeu um revestimento com asfalto-borracha, foi necessário realizar a nova sinalização da via visando a segurança no trânsito. “Além da Castro de Carvalho, que está sendo totalmente recuperada, esse trabalho de sinalização está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes é investir em um trânsito mais seguro para todos”.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, concluiu Wilson Lopes.

Castro de Carvalho

A revitalização da Avenida Deputado Castro de Carvalho vai garantir uma via menos suscetível à formação de trilhas de roda, a redução do risco de aquaplanagem, a melhora na frenagem e aderência dos veículos, oferecendo segurança para os motoristas.

Esses benefícios e vantagens são garantidos devido ao revestimento da pista com asfalto-borracha.

A pista também já teve praticamente todo o calçamento recuperado com bloquetes. O prefeito Gian Lopes explicou que as obras irão transformar a ligação da região central até a Cidade Kemel. “Muito feliz por conquistar mais esta liberação de investimentos para Poá, que estão sendo utilizados em um projeto de extrema importância para o município e que é uma demanda antiga da população, que agora está sendo atendida. Daqui mais alguns dias teremos a Castro de Carvalho totalmente recuperada e a total disposição da nossa população”, reforçou o prefeito Gian Lopes.