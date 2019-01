Secretaria de Transportes vistoria ônibus que prestam serviços em Poá

Com o objetivo de proporcionar melhor serviço à comunidade, principalmente com relação à segurança no uso do transporte coletivo, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, está realizando vistorias nos ônibus que prestam serviços na cidade.

De acordo com o secretário de Transportes, Wilson Lopes, entre os itens que são avaliados durante as vistorias dos ônibus, estão a conservação e manutenção dos veículos, limpeza, o funcionamento dos elevadores para pessoas com necessidades especiais, entre outros quesitos que garantem a segurança do usuário.

Ainda visando a segurança dos poaenses, a Secretaria de Transportes iniciou o ano realizando outros procedimentos como a vistoria de permissionários do transporte escolar. Além da checagem de documentos, foram analisados também a questão das condições dos veículos, como cinto de segurança, cadeirinha para as crianças, entro outros itens.

Também aconteceu neste mês de janeiro o recadastramento anual dos táxis que prestam serviços na cidade. Além da documentação, itens de segurança também foram checados, assim como a avaliação dos condutores.

“Todos os procedimentos realizados até o momento visam a segurança dos usuários. A administração está extremamente preocupada em proporcionar o melhor serviço, principalmente relacionado ao transporte coletivo, pois milhares pessoas dependem destes meios de transporte diariamente para se locomover e esta é a nossa obrigação, garantir o melhor para a população”, concluiu Wilson Lopes.