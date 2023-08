Secretaria de Turismo e Viagens de SP lança mutirão de emprego com 4 mil vagas

A Secretaria de Turismo e Viagens lançou um mutirão de emprego com oferta de 4 mil vagas exclusivas para trabalhadores do setor de turismo. A iniciativa, que faz parte do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos, do qual também participam sete associações de classe e a União Geral dos Trabalhadores, começou na terça-feira (1°) e vai até o próxima sexta-feira (4) de agosto, das 8h às 18h, no Vale do Anhangabaú, no Centro da cidade de São Paulo.

Quatro mil vagas serão oferecidas no evento que terá a adesão de 20 grandes empresas do ramo. A ideia é ser uma ponte entre os trabalhadores e as vagas disponíveis em hotéis, restaurantes, bares, parques e eventos.

Há algum tempo, o trade turístico sente a carência de mão-de-obra, agravada na pandemia, quando muitos trabalhadores foram obrigados a sair do mercado. Existem postos de trabalho em aberto principalmente em funções como garçom, camareira, ajudante de cozinha e auxiliar de serviços gerais. Além de cadastrar o currículo, os candidatos podem fazer entrevista para seleção ali mesmo, durante o evento.

Jovens e pessoas nas faixas 50 e 60+ também serão beneficiadas, respeitando o sistema de cotas das empresas. Para participar, o candidato precisa ter em mãos apenas o currículo e um documento de identidade oficial com foto. Durante o mutirão, o trabalhador pode ainda contar com serviços como atualização da carteira de vacinação contra gripe, Covid e solicitação de carteira de identidade.

“Mais de 800 pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho nos sete meses de atividade do Fórum de Empregabilidade. E a ação não se resume ao emprego, mas, também, à capacitação”, disse Virgílio Carvalho, coordenador do Fórum e diretor Técnico da Setur-SP.

A Academia do Turismo, projeto que será oficialmente lançado em breve pela Setur-SP, vai capacitar a mão-de-obra em todos os níveis: do ensino médio à graduação, pós-graduação e pesquisa.

Os interessados em trabalhar no segmento do turismo também podem optar pelo serviço online. O candidato pode cadastrar o currículo clicando aqui.

Serviço:

Mutirão de Empregos

Data: 1° a 4 de agosto

Horário: 8h às 18h

Local: Rua Formosa, 99 – ao lado da estação de metrô Anhangabaú