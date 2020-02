Secretaria do Verde investe no Projeto Piloto de Floresta Urbana

Como parte do trabalho de cumprimento das diretivas do Programa Município Verde Azul, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente vem trabalhando na ampliação do Projeto Piloto de Floresta Urbana. Em continuidade ao trabalho que já foi realizado de forma pioneira no Parque Olímpico em 2018, a avenida Prefeito Waldemar Costa Filho, que liga o Centro ao Nova Mogilar, recebeu a ação em 2019 e neste início de ano passou reforço e cuidados nas árvores.

Vale lembrar que Mogi das Cruzes conquistou o Certificado de Qualificação Município Verde Azul de 2019. A cidade obteve sua primeira e inédita Certificação do Programa em 2018, ficando na 58ª colocação entre 73 municípios paulistas que foram premiados. O trabalho teve continuidade em 2019, com o objetivo de obter novamente a certificação este ano – cujo resultado será divulgado em março, pelo Governo do Estado.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que a certificação conquistada e as ações contínuas realizadas para mantê-la mostram a qualidade do trabalho realizado pela Prefeitura, que uniu integrantes de todas as secretarias municipais: “Por determinação do prefeito Marcus Melo, criamos este grupo de trabalho e essa decisão foi um fator determinante para o bom resultado da cidade no Programa Município Verde Azul. Estamos repetindo a fórmula e esperamos conseguir uma nova certificação”, explica.

A diretora de Meio Ambiente, Patricia Cesare, coordena os trabalhos do Grupo Intersecretarial e explica que Mogi das Cruzes vem evoluindo de forma constante ao longo dos anos no programa. “O Programa Município Verde Azul foi criando em 2007 e nosso município participa desde 2011. De lá pra cá, viemos numa ascendência e conseguimos entender o propósito e o objetivo do programa, que é medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental nos municípios paulistas. Nosso trabalho nesse sentido é contínuo”, explica.

Ação

O Projeto Piloto de Floresta Urbana definiu a avenida Prefeito Waldemar Costa Filho por suas características peculiares e, principalmente, pela sua densidade demográfica, uma vez que a região é uma via de ligação entre bairros populosos, como o Mogilar e o Rodeio. O local possui edifícios e equipamentos urbanos, mas necessitava de arborização – que foi implantaada em 2019. Foram plantadas mudas de dedaleiro, aldrago e ipê, todas de porte médio, em uma extensão de 103 metros.

Neste ano, dando andamento ao projeto, técnicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente realizaram um processo de enriquecimento arbóreo no local, visando a substituição dos exemplares danificados ou com algum comprometimento fitossanitário. Foram replantadas 15 de mudas espécies nativas de Mata Atlântica adequadas ao espaço.