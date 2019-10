Secretaria Estadual de Habitação espera entregar 1.142 títulos de propriedades na região

A Secretaria Estadual de Habitação espera entregar 1.142 títulos de propriedade no Alto Tietê durante o ano de 2019, por meio do programa Casa Paulista e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Ao todo, 117 títulos foram entregues no primeiro semestre desse ano, o que equivale a 11,5% do objetivo da pasta. Restam 1.025 a serem entregues na região no segundo semestre.

A cidade de Poá foi a que teve mais entrega de títulos de propriedade na região, com 77. Outras 40 famílias receberam os títulos em Arujá. Ambas foram as únicas cidades citadas pela pasta que tiveram imóveis regularizados no primeiro semestre de 2019.

A ideia é beneficiar mais 1.025 famílias, que estão distribuídas nas cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

Moradias em Suzano

No primeiro semestre de 2019, a Secretaria Estadual de Habitação entregou 500 apartamentos na cidade de Suzano. No ano de 2018, o número total de entregas foi de 2.642. Isso representa que apenas 19% do número total de moradias entregues no ano passado foram entregues nesse ano.

No total, 22.231 moradias foram entregues em todo o Alto Tietê em 2018, sendo 394 em Arujá, 10 em Biritiba-Mirim, 4.295 em Ferraz de Vasconcelos, 190 em Guararema, 7.665 em Itaquaquecetuba, 6.002 em Mogi das Cruzes, 769 em Poá, 263 em Santa Isabel e 2.642 em Suzano, além de 01 carta de crédito para compra de imóvel entregue a uma família em Salesópolis.