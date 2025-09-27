Secretário anuncia hemodiálise para 408 pacientes e maternidade até dezembro

O secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, reforçou, para 2026, a entrega de 68 leitos de hemodiálise no Alto Tietê, distribuídos nas cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Arujá, que atenderão cerca de 408 pacientes. O anúncio foi feito durante a cerimônia oficial de nomeação do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira.

“Um grande desafio aqui na região são os leitos de hemodiálise, sabemos da dificuldade que temos. Em Suzano, até março de 2026, teremos 40 leitos de hemodiálise que atenderão 240 pacientes renais”, destacou. O investimento é de R$ 11 milhões.

Segundo Paiva, além dos novos leitos em Suzano, estão previstos para o próximo ano, oito leitos em Itaquá, que atenderão 48 pacientes e 20 leitos em Arujá, que permitirá a hemodiálise à mais 120 pacientes.

Em 2026, ainda segundo o secretário, está previsto a entrega de 200 leitos médicos com a inauguração do Hospital de Arujá, além de mais 30 leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 20 leitos de enfermaria em Itaquá. “Com isso discutimos um hospital de portas abertas em Itaquá”.

Na ocasião, o secretário também cravou que a inauguração da Maternidade de Mogi da Cruzes irá ocorrer em dezembro deste ano. Além disso, ele informou que há uma discussão para construção de um Pronto Socorro (PA) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próximo ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, também em Mogi, para aumentar a oferta de urgência e emergência na região.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, declarou que uma das metas é finalizar a obra do Hospital Federal neste ano, para equipar e entregar em 2026. “Também recebemos investimentos para a nossa maternidade, nossa ortopedia e para uma nova Unidade Básica de Saúde, que será inaugurada na Cidade Edson”, comentou.

Nomeação

O Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) foi oficialmente nomeado Deputado Estevam Galvão de Oliveira, nesta sexta-feira (26). O evento aconteceu na sede do HRAT, em Suzano, e contou com a presença do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, do chefe da pasta estadual, Eleuses Paiva, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, do deputado estadual Marcio Alvino, e da ex-vice-prefeita e ex-primeira-dama Viviane Domschke Galvão de Oliveira.

Estevam Galvão dedicou 50 anos de sua trajetória à vida pública. Cumpriu cinco mandatos como deputado estadual, foi quatro vezes eleito prefeito de Suzano, além das atuações como deputado federal e vereador.

“Estevam foi um homem, que durante toda a sua vida, dizia que amava três coisas: Deus, sua família e o povo de Suzano. Ele viveu para isso”, destacou a ex-primeira-dama. “Agradeço essa homenagem em nome de toda a família”, completou.

“Esse hospital não foi fácil, foram mais de três décadas com promessas e falatórios, e nunca saía do papel. Hoje temos o hospital funcionando, em breve chegando vagas de hemodiálise, esse complexo vem para somar na saúde da região. E hoje estamos homenageando uma grande pessoa. Estevam lutou muito por esse hospital”, declarou o secretário municipal de Verde e Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Pedro Ishi

É um dia muito feliz do hospital que vai levar o nome do saudoso deputado Estevam Galvão de Oliveira, que deixou a sua marca enquanto prefeito da nossa cidade”, declarou o prefeito, Pedro Ishi.

Também estavam presentes no evento a primeira-dama, Déborah Raffoul; o vice-prefeito, Said Raful; o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli; o vice-prefeito de Mogi, Téo Cusatis; o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho; o diretor técnico do HRAT, João Luís de Miranda Rocha; o secretário municipal de Saúde, Diego Alves Ferreira; além de outros secretários e vereadores.

O presidente da Alesp relatou sua admiração por Estevam e resumiu a importância da denominação do hospital. “Apresentei o projeto de lei para denominar este prédio público com o nome do Estevam Galvão de Oliveira. Todos nós que convivemos com ele sabemos o quanto ele batalhava e fazia obras estruturantes. Sempre foi nossa referência. Hoje, prestamos homenagem a ele, agradecendo por dedicar toda a sua vida pública a Suzano, ao Alto Tietê e ao Estado de São Paulo”, declarou.

‘Temos dificuldades’, diz secretário sobre regionalização da saúde

O secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, comentou sobre a regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) no Alto Tietê. Segundo Paiva, esta é uma discussão presente e os municípios precisam renunciar seus leitos pensando na região. “Nós temos conversado, não adianta regionalizar, todos os municípios precisam abrir mão de todos os leitos pensando na região como um todo. Enquanto isso não ocorre, enquanto não conseguirmos atrair todos os municípios com a mesma pauta, nós temos dificuldades para regionalizar”, declarou.

O secretário falou sobre o assunto na oficialização da nomeação do Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira, ocorrido nesta sexta-feira (26). Na ocasião, Paiva explicou sobre o processo para regionalização da saúde. “As pessoas têm uma visão de que a regulação é do estado. Não é do estado, é do município. No Sistema Único de Saúde, nenhum dos entes federativos impõe nada. Nada do Federal ao estado e nada do estado ao município”, disse.

Ele salientou que, além da regulação da regionalização, a pasta se preocupa em atender às necessidades regionais. “Não só a regulação, mas a ampliação de leitos, principal problema que temos”. O secretário finalizou informando que estão fortalecendo as discussões com os prefeitos das cidades do Alto Tietê para existir a visão do todo. “Se ocorrer de todo mundo abrir mão de seus leitos para a região, aí com certeza a regionalização pode se tornar uma realidade no ponto de vista de regulação”, finalizou.

