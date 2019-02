Secretário de Desenvolvimento promete apoio ao Condemat

Os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reuniram com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e entre os pedidos solicitaram a liberação de repasses de convênios suspensos no início do ano e as construções da alça de saída do Rodoanel na SP-66, na divisa de Suzano e Poá, e de um acesso na Rodovia Ayrton Senna para o Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, além da interligação das Rodovias Mogi-Dutra e Presidente Dutra, em Arujá.

Vinholi, que também participou da primeira etapa da audiência com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, antecipou aos prefeitos, deputados e representantes do Alto Tietê que o Governo do Estado vai fortalecer a atuação com os consórcios, inclusive com um setor de atendimento na Secretaria de Desenvolvimento Regional e uma linha de financiamentos na Desenvolve-SP.

"Entendemos que algumas soluções precisam ser compartilhadas e o melhor instrumento para isso são os consórcios", enfatizou o secretário, que solicitou um detalhamento das propostas do Condemat para o Plano Regional de Desenvolvimento Urbano e para o Plano Regional de Resíduos Sólidos.

"Tragam os orçamentos e vamos trabalhar essas questões que são sensíveis para nós. O papel do Estado é ajudar no planeamento regional através dos consórcios", acrescentou.

Sobre os convênios de infraestrutura urbana que foram suspensos, o secretário adiantou que isso será tratado de forma individual com os municípios e a expectativa é de pactuar avanços ainda no mês de março. Já dos investimentos viários, Vinholi prometeu atenção."São questões importantes para a Região e daremos respostas nos próximos 30 dias", afirmou.

Os prefeitos pediram, principalmente, o apoio do secretário para a construção da alça do Rodoanel. "Que o Estado defina a melhor solução técnica e a obra seja executada. O que não dá secretário é para ficar esse empurra-empurra e mais um mandato se passar sem a construção da alça", argumentou o presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi.

As audiências de ontem foram as primeiras realizadas pelo Condemat com a nova equipe do Governo do Estado. Já existem outras agendas marcadas para esse mês e o próximo também nas áreas de Habitação, Meio Ambiente, Segurança e Esportes.