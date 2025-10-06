Secretário de Educação de Poá integra missão internacional de estudos sobre sistema educacional

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, está na Finlândia participando de uma missão internacional a convite do Instituto Alfa e Beto. A iniciativa reúne secretários de Educação de capitais brasileiras, além de pesquisadores e especialistas do setor, para compor uma comissão de estudos avançados sobre sistemas educacionais de excelência. Poá é a única cidade que não é capital a integrar a comitiva. O país foi escolhido como destino por ser reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação em seu sistema de ensino.

O convite ao chefe da pasta poeanse ocorreu em reconhecimento ao seu trabalho desenvolvido na cidade, com destaque para políticas de inovação, programas de formação, pesquisa e resultados positivos no ensino municipal. A viagem, financiada de forma privada, não terá custos para os cofres públicos. A programação prevê uma semana de imersão em dados, legislações e políticas que consolidaram a Finlândia como referência mundial em educação. O grupo visitará escolas, universidades e órgãos governamentais para entender de perto os métodos e práticas locais.

Entre os temas em pauta estão pedagogia aliada a ferramentas digitais, gestão estratégica de qualidade, inclusão, diversidade, saúde mental e bem-estar escolar. A comitiva também discutirá currículos flexíveis, interdisciplinaridade, formação docente e as megatendências globais na área.

Outro foco será o contato com políticas públicas de sucesso, métodos de ensino baseados em evidências, autonomia e gestão escolar, sustentabilidade integrada ao currículo, avaliação formativa e o papel de professores e gestores na aprendizagem. Até a arquitetura das escolas, planejada para ambientes inovadores, será explorada como referência.

Para o secretário, a oportunidade reforça o protagonismo de Poá no cenário educacional. “Queremos nos inspirar em uma educação que é considerada uma das melhores do mundo e trazer referências que possam ser adaptadas e aplicadas à nossa realidade, servindo de exemplo para os alunos da nossa rede. Vamos também buscar iniciativas capazes de aprimorar nosso processo pedagógico, observando de perto os modelos e práticas desenvolvidos nas escolas da Finlândia que possam ser debatidas e aplicados na educação de Poá”, afirmou o secretário.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, também destacou a importância da missão. “Essa participação é motivo de orgulho para Poá e reforça nosso compromisso com uma educação pública de qualidade. Poá tem voz e vez também nas discussões sobre educação de qualidade.”

Instituto Alfa e Beto (IAB)

O Instituto Alfa e Beto (IAB) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua junto às redes públicas e privadas de ensino em todo o país. Criado em 2006, o Instituto baseia seu trabalho em evidências científicas sobre o que realmente funciona na educação, com foco no aluno e na sala de aula. Já esteve presente em mais de mil municípios brasileiros, beneficiando mais de 4,5 milhões de crianças. Sua missão é transformar a educação pública por meio de soluções pedagógicas eficazes que promovam melhorias concretas na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes.